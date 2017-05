Capturan a una víbora en recámara donde duermen

Agua Prieta(GH)

Una víbora con un tamaño superior al metro fue capturada por Bomberos de Agua Prieta bajo la cama de una vivienda de la colonia Toscano y aunque no era peligrosa, causó temor en los habitantes de la vivienda.



El comandante de Bomberos Luis Rendón Quijada indicó que aunque una víbora no sea venenosa, una mordida puede provocar por lo menos fiebre y dolor de cuerpo, por lo que lo indicado es llamarles en caso de encontrar una.



Conforme se incrementen las temperaturas es más común encontrarse este tipo de animales, a los cuales no se les debe molestar, sino alertar a las autoridades, expresó.



"Ya va a empezar la temporada en la que empiezan a salir de la madriguera donde encuevaron todo el invierno y ya conforme vaya calentando el tiempo empiezan a salir", explicó.



El Cuerpo de Bomberos cuenta con el equipo especializado para atrapar a las víboras, por lo que insistió en que las personas no traten de atraparlas ni molestarlas.