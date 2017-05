Nunca sabemos si volveremos a verlos: Mamá policía

Caborca(GH)

Aunque no es nada fácil combinar su trabajo de policía con el de ser madre, Karla Lizette Macías Hernández aseguró que ha valido la pena cada momento de estos ocho años en que ha sido ambas cosas.



La policía municipal operativa, de 30 años de edad, también es madre de tres niños de cinco, nueve y 11 años de edad.



Lo que más le ha pesado de combinar estas actividades, dijo, ha sido el perderse muchos momentos de la vida de sus hijos como festivales escolares, pues debe atender estrictamente los horarios de la corporación o situaciones de emergencia.



"Todos los días nosotros salimos de nuestras casas, nos despedimos de nuestras familias pero nunca sabemos si vamos a regresar a verlos.



"De hecho ya me han lesionado, en una riña por ayudar a mi compañero, un muchacho que estaba bastante agresivo con su mamá, al quererlo someter para ponerle los candados de seguridad, me golpeó y me aventó contra el suelo, me lastimó el brazo derecho", manifestó la valiente madre.



Además de sus labores de policía y madre, Macías Hernández atiende también su casa y a su esposo, quien también es policía, situación que le ha ayudado a entender su trabajo.



Aseguró que a sus hijos les gusta que ella sea agente municipal y se llenan de orgullo, incluso quieren ser policías cuando crezcan.



Ante la naturaleza de su trabajo, aseveró que trata de hablar seguido con sus hijos para explicarles sobre los riesgos que implicasu profesión y lo entienden, por lo que sólo le dan su bendición y esto la mantiene motivada.