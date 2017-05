El impulso de ser madre la hace llegar a lo imposible

Agua Prieta(GH)

Estudiante, trabajadora y madre de un menor de 3 años con autismo e hiperactividad es Estefanía Veleta Franco a sus 21 años, a quien ser mamá le cambió la vida.



A los 15 años Estefanía se casó, a los 16 ya estaba embarazada y ese mismo año se convirtió en madre, lo que implicó muchos cambios en la vida de una estudiante de preparatoria.



"La vida me giró super radical, mucho, o sea de una niña pasé a tener un hijo, a hacerme responsable, a trabajar y a salir adelante para él", expuso.



Es por ello que comenzó a estudiar para convertirse en estilista, trabaja y se da tiempo para cuidar a su hijo y ser también una ama de casa.



"Mi niño tiene autismo, cuando mi niño empezó a tener ese tipo de problemas yo me di cuenta que yo tenía que poner los pies sobre la tierra y hacerme madurar yo sola", expresó.



A pesar de que el camino en estos tres años ha sido difícil, su hijo se convirtió en el motor que la empuja a hacer todas las cosas que alguna vez le dijeron que no podría hacer por ser una madre.



"Él me cambió la vida en todos los sentidos, en todos, yo siento que él es mi motor para todo, siempre él está y yo quiero lo mejor para él, quiero estar yo bien para él", mencionó.



La fuerza que emana de un hijo es increíble, aseveró, porque si no se tienen ganas de levantarse, un hijo hace que esto sea posible y cuando se es madre parece que no hay imposibles.



A pesar de todo el trabajo que tiene actualmente, Estefanía no descarta la posibilidad de continuar con sus estudios de preparatoria para algún día ser una profesionista.