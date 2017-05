Sequía aumenta costo a ganaderos del Sur

Navojoa(GH)

Hasta en un 100% se incrementan los costos para los ganaderos del Mayo debido a la sequía que priva a la región, señaló Juan Antonio Morales Garibaldi.



El ganadero indicó que el uso de bombas de extracción de agua, las cuales utilizan gasolina y la compra de alimentos son gastos extras que tienen que hacer por la falta de lluvia.



"Cuando llovía se sacaba el ganado a que pastearan, eso no te cuesta nada, pero como no hay agua, tenemos que extraerla de los pozos y usamos bombas de gasolina", abundó, "la gasolina está muy cara; sin lluvia tampoco crece el pasto y tenemos que comprar alimento".



Apuntó que la situación empeora los meses de junio y julio por lo que esperan que esta temporada llueva en abundancia.



"Está ruina la situación, estamos empezando con la sequía y se nos van por encima los costos y sin apoyo apenas salimos", recalcó, "el monte está seco, no hay nada que comer para los animales".



El presidente de la Asociación Ganadera Local General de Navojoa, Óscar Armando Murrieta Moroyoqui, reveló que ha habido muerte de ganado por falta del vital líquido.



"Sí hay muertes pero es difícil dar una cantidad porque muchos no las reportan, pero también mueren por enfermedades, porque nacen flacas", precisó, "pero se dan cuenta ya que pasó tiempo y no las reportan".



Coincidió en que los gastos de los ganaderos se incrementan pues tienen que usar equipo especializado para extraer agua.



"Tienen que invertirle y pues gastan en gasolina, en alimentos, ahorita están con las pacas de gavilla", agregó.