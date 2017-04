Yoremes respetan la Pasión de Cristo

Navojoa, Sonora(GH)

"El que respeta", significa el término yoreme, con el que se conoce a indígenas del Mayo quienes hacen alusión a esta palabra, ya que honran la pasión y muerte de Jesucristo, expresó José Manuel Maldonado Ozuna.



El rezador Mayor de Pueblo Viejo manifestó que costumbres como no escuchar música, barrer y vestir de negro durante la crucifixión de Cristo se han perdido y son los yoremes quienes buscan conservarla.



"Debemos ser respetuosos porque es como si estuviera un cuerpo presente, antes se prendían veladoras, se vestía de negro, no se escuchaba música ni barría", abundó, "pero hay mucha gente que ya no respeta eso".



Resaltó la importancia del ceremonial del Viernes de Dolores que se celebra el próximo 14 de abril, pues es cuando el cuerpo del redentor del mundo está tendido.



"Ese día hacemos una ramada de álamo hecha por los fariseos, entra Poncio Pilato y da tres vueltas a esa ramada que representa las tres veces que Cristo fue negado", explicó, "el mal está de fiesta ese día".



Recalcó que algunas personas yoris (hombre blanco) ven la Semana Santa como un periodo vacacional sin poner importancia al significado espiritual que representa.



"También hay que darse tiempo para las vacaciones", resaltó, "pero estás son tradiciones importantes que no deben descuidarse".