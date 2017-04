Aumenta 20% adquisición de seguros en vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aproximadamente un 20% se incrementa la demanda de los seguros de automóvil, casa-habitación y accidentes en temporada vacacional en Sonora, indicó Homero Martín Monreal González, director nacional de Membresía de Amasfac.



El también socio fundador de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (Amasfac) Hermosillo, indicó que no se cuenta con cultura de aseguramiento y es en estas fechas donde la demanda aumenta principalmente por los viajes que realizan las familias.



Los seguros se clasifican en cobertura reducida, limitada y amplia, detalló, siendo el último el que más demanda presenta durante la época vacacional.



"El seguro básico se llama Seguro de Cobertura Reducida; este abarca nada más daños a terceros y gastos médicos a ocupantes", subrayó.



En cuanto al costo de este seguro, mencionó que varía dependiendo del tipo de vehículo y que en un carro cerrado el monto puede oscilar desde 2 mil 500 a 2 mil 800 pesos al año y en los pick up va a andar en el orden de 2 mil a 3 mil pesos.



Preocupa la casa-habitación



El segundo seguro que más procuran las personas en la época vacacional, es el de casa-habitación, apuntó.



"La gente no tiene la cultura del seguro de la casa pero cuando la va a dejar sola y más ahorita que está volviendo una época de mucha violencia, la gente no quiere tener sorpresa", explicó.



En cuanto a la protección que brinda, precisó que lo básico consiste en aseguramiento contra incendios, explosiones, huracán y granizo.



"La cobertura múltiple, que cubre aviones, vehículos, humo, robo, responsabilidad civil, eso es para que una casa esté bien asegurada", señaló Monreal.



Destacó que un aspecto muy importante del seguro casa-habitación es la cobertura responsabilidad civil, ya que de acuerdo a la ley, el ciudadano es responsable de los daños a terceros que cause su propiedad.



El tercer instrumento más demandado en vacaciones es el seguro de accidentes, que cubre de muerte accidental y reembolso de gastos médicos.