Tenga mucho cuidado con el consumo de mariscos: Salud

Navojoa(GH)

A tener cuidado con el consumo de mariscos crudo durante la Semana Santa recomendó el titular de la Unidad de Control Sanitario de Navojoa, Raúl Campoy Ruiz.



El funcionario de salud indicó que hoy se realizarán inspecciones a establecimientos de venta de mariscos para asegurarse que cumplan con las normas de salud e higiene.



"Es muy importante tener cuidado porque en esta temporada se consume más producto de mar", abundó, "el marisco tiene que tener olor fresco y estar refrigerado".



Agregó que la venta de coctelería por Internet puede ser riesgosa ya que se desconoce cómo elaboran la comida.



"La mayoría de las personas que usan las redes sociales para la venta de productos del mar no cuentan con algún establecimiento fijo", expuso, "comúnmente estos se preparan dentro de una casa habitación, es decir, están de manera apócrifa".



Recalcó que esos lugares, por no tener un establecimiento fijo, no son regulados y representan un riesgo para la salud.