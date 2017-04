Temperaturas cálidas se vivirán en Semana Santa

Agua Prieta(GH)

Rachas de viento máximas de 40 kilómetros por hora se tienen pronosticadas para esta Semana Santa, donde las temperaturas serán cálidas y aumentarán más para el fin de semana.



El especialista técnico en el área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vásquez, manifestó que el efecto del Frente Frío de ayer fue muy leve, no como se esperaba, por lo que habrá calor.



"Básicamente lo que esperamos para esta Semana Santa es calor, temperaturas altas, viento moderado, posiblemente rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora", abundó.



Los cielos estarán despejados, la mayor parte, abundó, y no se tienen pronósticos de lluvias para toda esta semana, mientras que las temperaturas máximas en Agua Prieta serán de entre los 31 y 33 grados.



Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 5 grados, afirmó, pero a partir del jueves se prevé que las temperaturas mínimas estén cerca de los 10 grados.



En Semana Santa los días suelen ser ventosos y aunque éste no dejará de registrarse viento, no será tan fuerte, ya que se mantendrá como máximo en los 40 kilómetros por hora.



Así que al menos hasta mañana se mantendrán temperaturas frescas durante las noches y mañanas, mientras que a partir del jueves las temperaturas comenzarán a subir.