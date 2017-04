Vandalizan instalaciones y equipos de Oomapas

Navojoa(GH)

Con el propósito de garantizar un mejor servicio, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) lleva a cabo constantes revisiones y mantenimiento en los equipos que abastecen a todo el municipio, pero al realizar esta labor en Masiaca y Bacabachi se pudieron percatar de que los equipos fueron vandalizados.



El director general de Oomapas, Roberto Rodríguez Castillo, señaló que esta situación no sólo está dañando la economía del organismo, sino que perjudica el buen funcionamiento del sistema de agua potable en la ciudad como en las comunidades.



Detalló que los últimos daños fueron producidos en un lapso no mayor de quince días en diferentes comunidades como lo fue en Masiaca y Bacabachi, donde fueron afectados los pozos que abastecen estas comunidades robando la cerca perimetral y transformador, además del cárcamo de rebombeo de Masiaca donde fue hurtado el cableado, los térmicos y arrancadores automáticos, cuyos daños ascienden a los 200 mil pesos.



"Todos debemos valorar y crear conciencia de la importancia que tiene el denunciar a las personas que causan daño a la infraestructura del organismo ya que a la vez el perjuicio se lo causan ellos mismos", apuntó, "si participamos todos en el cuidado de las instalaciones y equipos esto puede tener un muy buen resultado en la mejoría del servicio".



Comentó que Oomapas está haciendo todo lo posible para que los daños causados a equipos e instalaciones no perjudiquen el servicio, pero se debe crear conciencia de el daño que causan unas cuantas personas por no tener el hábito de la denuncia.