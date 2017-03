Joven de Apson que lucha contra cáncer necesita vacunas

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Luego que un estudio determinó que no quedaban rastros de células cancerígenas despúes de recibir un trasplante de médula, el sonorense Emmanuel Barrios Varela ahora requiere de seis costosas vacunas.Hoy es necesaria la aplicación de seis vacunas llamadas Adcetris, con un costo cada una de 73 mil 270 pesos.Desde hace cinco años el joven sonorense ha luchado incansablemente contra un cáncer muy agresivo llamado linfoma de Hodgkin y durante este tiempo recibió diferentes terapias, hasta finalmente conseguir un trasplante de médula.Con esto la familia Barrios Varela tuvo la esperanza de que Emmanuel, de 20 años, venciera finalmente al cáncer, pero de no conseguir las vacunas hay posibilidades de que las células cancerígenas vuelvan.Su madre Amalia Varela señaló que debido a que en el estudio no se detectaron células cancerígenas, hay tiempo suficiente para conseguir y aplicarle al joven aguapretense las seis vacunas.A través de Bancomer en la cuenta:4152 3131 5965 4388.A través de Internet en el portal: