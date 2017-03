Aseguran niños triquis estar en el abandono

NAVOJOA, Sonora(GH)

Abandonados, olvidados por el Gobierno, sumidos en el hambre y la pobreza están las comunidades indígenas, señalaron niños triquis de la Sierra de Oaxaca.



Los pequeños triquis, quienes llamaron la atención por ganar torneos de basquetbol internacionales jugando descalzos, indicaron que la autoridad no les apoyó antes ni después de los logros obtenidos.



Dían Ramírez Sánchez, de 14 años de edad, expresó que antes de jugar baloncesto, se dedicaba a sembrar frijol, como la mayoría de los niños pues no estudian por la falta de escuelas y maestros.



"Somos como las cenizas de la tierra; las comunidades indígenas están en el abandono olvidados por el Gobierno", recalcó, "en los ratos libres jugábamos con botellas de plástico".



DESPIERTAN TEMPRANO



Efrén Martínez Marín, de 15 años de edad, reveló que la vida de un niño indígena es despertar a las 05:00 horas, y descalzo recorrer quince kilómetros hasta los campos de siembra para después ayudar a los adultos con los trabajos.



"Nosotros sufrimos de muchas carencias, sufrimos hambre, no teníamos para ropa ni zapatos", recordó, "el Gobierno ni siquiera conocía la región, no sabíaque existíamos".



TRABAJAR DESDE NIÑO



Rufino Martínez Cresencio, de 12 años de edad, dijo que la única manera de sobrevivir en las comunidades de Oaxaca es trabajar desde niños, sin tener la posibilidad de estudiar.



"Gracias a nuestro entrenador ahora tenemos la opción de estudiar y a eso nos dedicamos solo al deporte y el estudio sin pensar en los videojuegos".



El entrenador del equipo, Jorge Ramírez Zúñiga, dijo que antes de formar el equipo, los niños se dedicaban a trabajar en el campo y sufrían de carencias.



"En México hay muchas cosas por rescatar, ellos hacían una comida al día; aquí en Sonora queremos hacer también una selección nacional", reveló.