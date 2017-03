Identifican desafíos para la juventud mexicana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Abatir el desempleo, brindar mayores oportunidades de estudio y reducir los índices de drogadicción y embarazos, son los grandes retos que enfrenta hoy en día el Gobierno federal con los jóvenes, puntualizó el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello.En entrevista exclusiva para Periódico EL IMPARCIAL, el funcionario federal expuso las necesidades de los jóvenes y los programas que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha implementado para atenderlas.Señaló que hoy en día por cada adulto sin empleo hay dos jóvenes que por diferentes factores no han logrado obtener trabajo, lo que representa una tasa de 8% en desempleo juvenil."En esto tenemos que trabajar todos, la iniciativa privada para saber qué están demandando y las capacidades que necesitan los jóvenes tener para insertarse en la vida laboral, las universidades para que proporcionen las herramientas necesarias, y los gobiernos para acercarlos con estos actores", expuso el titular del Imjuve.En combate al desempleo juvenil, Romero Coello indicó que a finales del año pasado arrancó la Alianza Estratégica por el Empleo Juvenil, con la que se busca desarrollar una política nacional en el tema del empleo para los jóvenes, fortalecer el tema del emprendurismo y vincular a los jóvenes con los empleos.Para ofrecer mejores oportunidades de estudio el funcionario apuntó que se pusieron en marcha programas de movilidad como "Rumbo Joven" para que los jóvenes puedan estudiar en otra ciudad o en otro país mediante becas.En el tema de los "ninis", Romero Coello precisó que en México hay alrededor de 6.2 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, de los cuales alrededor del 60% son mujeresRefirió que en algunos casos se trata de mujeres que por cuestiones familiares, de salud o de embarazo tienen que alejarse de sus actividades en los sectores académico o productivo."Hay casos de mujeres que estudiando la universidad o estaban trabajando y se embarazaron y ahora están cuidando a su bebé; también puede haber situaciones como que el papá o la mamá se enfermaron y ellas tienen que hacerse cargo de cuidarlos", manifestó.Romero Coello detalló que en México al año se registran 400 mil embarazos juveniles de mujeres entre 15 a 19 años de edad, lo que representa mil 127 embarazos al día y 46 embarazos por cada hora."Como Gobierno creamos la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, donde el Imjuve trabaja muy de la mano con varias dependencias como la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, con el programa "De Joven a Joven por la Salud Integral", informó.En el combate a las adicciones apuntó que se trabaja de manera trasversal con la Secretaría de Salud, Desarrollo Social, Deporte y otras dependencias, porque las estadísticas arrojan que hay jóvenes que a los 12 años están han consumiendo algún tipo de droga.De la manera que se trabaja en el Estado de Sonora con la juventud, el director del Imjuve destacó la participación del Instituto Sonorense de la Juventud en programas como "La Verdad del Cristal", el cual va enfocado a trabajar en el tema de adiciones y de salud mental.Para que los jóvenes de todo el País conozcan los programas que ofrece el Imjuve, el funcionario federal resaltó la creación del Sistema Nacional de Convocatorias, en el cual se promueven las convocatorias que se lanzan cada año y en las que hay a disposición de los interesados alrededor de 133 mdp.