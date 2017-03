Divorcio incausado, más rápido, pero... deja "pendientes"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por su celeridad y discrecionalidad, la figura de divorcio incausado, coloquialmente denominado "exprés", ha ganado terreno en los Juzgados de lo Familiar en Sonora.Basta expresar por escrito que se desea ponerle fin a la relación matrimonial, con duración de por lo menos un año, para iniciar con el trámite de separación.En esta modalidad no se piden mayores explicaciones y puede solicitarse sólo la acción de divorcio o incluir cuestiones como la pensión alimenticia, régimen de visita y convivencia y administración de bienes porque estos derechos no se pierden.Octavio Eduardo González Domínguez, Juez Primero de los Familiar en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), indicó que cada persona realiza su demanda, según le convenga."Se facilita, no requiere tantos recursos económicos ni de un abogado sumamente preparado porque no va a necesitar demostrar ninguna causa y los tiempos se acortan", expuso.No es necesario el consentimiento del otro cónyuge y de no lograr un acuerdo las cuestiones familiares pueden demandarse por separado, a través de juicios orales, a fin de evitar que la diligencia se prolongue.González Domínguez señala que los temas de custodia y derecho de convivencia de los menores complican porque son cuestiones que se "contaminan" con el tema conyugal, con los sentimientos de la pareja."Se puede arreglar todo lo de los bienes, pero con los hijos cómo le haces, mientras se decide, si hay controversia, qué se va a hacer, pues son los temas más complicados que tenemos los juzgadores", expuso.En Sonora más del 80% delas madres se queda con la custodia de los hijos, pero es importante que compartan tiempo con sus padres.Los niños tienen derecho a convivir con ambos padres, insistió el Juez, pero en tanto los adultos no se pongan de acuerdo, ésta se dará bajo la vigilancia del personal de justicia.Instalaciones del STJ son empleadas como un espacio neutro para que padres e hijos compartan tiempo, sin embargo, reconoció, el lugar no es el más propicio."Se pone una hora para la entrega del niño y la salida, ni papá ni mamá lo pueden retener y la autoridad está llevando un registro si están o no participando en esa obligación de promover con el niño esa convivencia", externó.Se trata, dijo, de un espacio neutro, con seguridad, están acompañados de un especialista, es decir, un sicólogo o trabajador social, que coadyuva a mejorar la convivencia.La visita bajo supervisión, refiere el Juez, se determina porque regularmente una de las partes denuncia violencia intrafamiliar y la otra alienación parental, que es una influencia en el niño para que "borre" de su vida al padre que no está con él.El presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora están consciente de que la sede del Poder no es la ideal para la convivencia familiar, reconoció el Juez de lo Familiar, por ello trabajan en un proyecto.Para este año contemplan la apertura de un Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Hermosillo, estará ubicado junto a las instalaciones de la Casa Hogar Unacari."El Centro de Convivencia no es una medida de castigo a alguien, es una oportunidad de poder reconstruir las buenas relaciones en el régimen familiar, es un beneficio para todos", subrayó.Incluirá la instalación de juegos recreativos y la presencia de profesionales de la salud en aspectos físicos y sicológicos.