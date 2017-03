Crecen divorcios 'exprés' en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El divorcio incausado o "exprés" en Sonora ha desplazado la solicitud de divorcio necesario porque el demandante no requiere probar una causa para separarse de su pareja, señaló el juez primero de lo Familiar, Octavio Eduardo González Domínguez.



Del 2015 al 2016 los juicios promovidos para divorcio incausado, presentaron un incremento del 950% al pasar de 294 casos a 3 mil 88, según cifras del Centro de Información y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).



"El divorcio incausado se disparó, se está haciendo uso de esa nueva acción legal, los necesarios vinieron a la baja, inclusive en Hermosillo ya no se están tramitando", expuso.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2015 que basta que una persona manifieste su decisión de no seguir viviendo en matrimonio para iniciar los trámites correspondientes.



El STJE recibió el año pasado 22 mil 928 asuntos familiares, los divorcios representan el 40.47% de la carga laboral para los jueces.



Registró un total de 9 mil 279 juicios de divorcio, de estos, 5 mil 282 voluntarios, 3 mil 88 incausados y 905 necesarios.



Además, se presentaron mil 751 juicios orales de alimentos, 855 sobre cuestiones familiares, 769 de providencia y 296 de la pérdida de la patria potestad.



COMPARATIVO



En el 2015 los Juzgados de lo Familiar contabilizaron 20 mil 363 asuntos, de los cuales, 7 mil 488 representan la solicitud de un divorcio, lo que significó un 36.77%.



De los 7 mil 488 juicios promovidos para divorcio, 5 mil 412 corresponden a voluntario, mil 782 necesario y 294 incausado.



Las causales más frecuentes del divorcio necesario que se presentaron y había que probar, son: Separación del hogar conyugal por desavenencia, separación injustificada del domicilio conyugal, adulterio y violencia intrafamiliar.



Los juicios orales de alimento fueron mil 751, de providencia, 658 casos, oral sobre cuestiones familiares, 554 y por pérdida de la patria potestad, 233.