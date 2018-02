Calienta a Sonora cambio climático con invierno de 30°C

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Los patrones del clima están cambiando y la temperatura promedio es cada vez más elevada a causa del calentamiento global, por lo que de manera gradual los días serán más cálidos y se perderán especies de animales y vegetales que no logren adaptarse a este cambio, afirmó el especialista en Climatología y académico de la Universidad de Sonora, Carlos Lizárraga Celaya.



"Ese promedio ha venido creciendo, sin embargo, el crecimiento de temperaturas no es homogéneo en toda la tierra; se está calentando más la parte ártica de los polos, Polo Norte y Antártida", describió el académico de la Universidad de Sonora.



En el Estado ya hay algunas afectaciones de los cambios en los patrones del clima, advirtió, con brotes de dengue con temporadas más largas y se estima que empezará a verse esta enfermedad en lugares como Yécora, donde antes no había.



AFECTACIONES EN SONORA



