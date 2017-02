Rompe persecución con tranquilidad en Ures

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Era un viernes como cualquier otro en Ures. La Plaza Zaragoza lucía al máximo con la gente que llegó a cobrar el dinero de un programa de apoyo a nivel estatal y los niños salían del kínder en ese momento.El sonido del helicóptero y el movimiento de patrullas rompió con la tranquilidad del momento. Las autoridades perseguían a los tripulantes de un pick up negro que iban fuertemente armados.En la confusión al no saber qué pasaba, el pánico se apoderó de los habitantes sin que hubiera un solo disparo de por medio.El vehículo fue abandonado frente a la Parroquia San Miguel de Arcángel, y según versión de los urenses, mientras unos huían en autos que se habían robado, otros fugitivos corrieron hacia donde se encontraba el jardín de niños, en donde arrojaron las armas extras que cargaban.Casi de manera instantánea los negocios cerraron puertas y ventanas al igual que las viviendas, al tiempo que las personas corrían desesperadas por la confusión. El helicóptero volaba tan bajo que la fuerza del aire dejaba casi sin habla a los habitantes del lugar, según comentaron.La persecución siguió por las avenidas del pueblo, encabezada por elementos de las Fuerzas Armadas, Policías estatales, federales y municipales, quienes lograron asegurar cinco armas largas, dos armas cortas, una granada, accesorios y cargadores para armas largas.De acuerdo a los resultados preliminares del caso, autoridades estatales informaron que durante el operativo no hubo personas detenidas debido a que lograron escapar con rumbo desconocido, pero el operativo de mando mixto conformado por los tres niveles de Gobierno y Sedena , sigue en la búsqueda de los fugitivos.La persecución y aseguramiento de armamento es el resultado de las operaciones mixtas realizadas en la zona del Río Sonora, según dio a conocer la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) a través de un comunicado.Se detalló que las distintas corporaciones policiacas pertenecientes a los tres mandos de Gobierno, en coordinación con personal de Sedena , llevaron a cabo un operativo de sobrevuelo por la zona, y detectaron la presencia del vehículo asegurado.Se realizó un sobrevuelo con el helicóptero de la PESP y elementos estatales iniciaron la persecución del vehículo sospechoso que culmino en las calles Miguel Hidalgo y Lafontaine, frente a la Plaza Zaragoza.Se logró asegurar el vehículo de la marca Chevrolet, doble cabina, color negro, que contaba con reporte de robo en la ciudad de Phoenix, Arizona, así como cinco armas largas, dos armas cortas, una granada, 16 cargadores para arma larga, dos cargadores para arma corta, tres chalecos tácticos y un chaleco balístico.Se encontró también un chaleco con insignias de la Policía Municipal, una chamarra azul con insignias de la Policía Federal.Se destacó que el mando mixto único continuará realizando las labores de patrullaje y combate al delito para garantizar la seguridad de los ciudadanos.