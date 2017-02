Iglesia está atenta al problema migratorio: Nuncio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Iglesia está muy atenta al problema migratorio, por lo que en su agenda está analizar las nuevas condiciones en busca de soluciones, afirmó el nuncio apostólico Franco Coppola.



Al preguntársele de qué manera actuará la Iglesia ante las cuestiones migratorias que ya se observan habló de una reunión de obispos binacional.



"No puedo anticiparle la respuesta. La próxima semana los obispos de la frontera, sea del lado de Estados Unidos de América y México, se reunirán justamente con esto, para ver cuáles son los problemas prácticos y encontrar soluciones, ver cómo prepararse a lo que puede llegar", expresó.



"Lo que puedo asegurarle (es) que la Iglesia está muy atenta a este problema", externó.



Por otro lado, dijo, desafortunadamente no es un problema de México con Estados Unidos, es un problema mundial.



Consideró que los países más ricos tienen que ayudar en el desarrollo de los países más pobres para permitir a la gente desarrollarse en su patria, sin necesidad de salir en busca del desarrollo en otro país.



Respecto a la relación que guarda la Iglesia Católica y el Estado expuso que ésta debe de crecer.



"Yo entiendo que aquí hay el peso de la historia, la historia en México está hecha de confrontación y hasta de guerra, y las guerras dejan siempre heridas y las heridas hay que esperar el tiempo necesario para que puedan sanarse", añadió.



"He aprendido que ustedes dicen que como México no hay dos, verdad, por muchas cosas esto es muy bueno".



"También por eso se puede decir que como México no hay dos", agregó, "en ese sentido que yo no he encontrado en ningún otro país del mundo una distancia y desconfianza entre el Estado y la Iglesia, como en México".



Y es que, explicó, es algo que se puede entender en tiempos de guerra, pero ya pasaron 100 años, es algo que el fruto de una ideología que estaba bien difundida en el mundo, pero en el siglo XIX, pero han pasado dos siglos.



"Creo que sobre este asunto, el Estado y la Iglesia tienen que dar muchos pasos adelante para ponerse al día", indicó.



DROGAS



Referente al problema del consumo de la droga conocida como "crystal", que está causando estragos en Sonora, refirió:



"El consumo de esta droga es un indicador del hecho de que no cuidamos suficientemente como sería necesario, nuestra juventud".



"Es algo que no es típico de México, desafortunadamente es un problema de toda sociedad en todo el mundo casi", comentó.



Franco Coppola comentó que se vive una soledad, a pesar de la interconexión que ofrece Internet.



"Sabemos todo lo que hace mi amigo, mi amiga, mi compañero, tenemos la ilusión de estar muy conectados con los otros, pero la realidad creo, es que estamos más solos que antes", señaló.



La gente está conectada con el teclado, pero no con las personas, apuntó, se vive en una sociedad en donde aún más la gente se siente sola y esta es la causa fundamental de las crisis que se viven, crisis familiar y de los jóvenes.



"El papel de la Iglesia es fundamental, tiene el gusto de llamarse familia, decimos que la familia de los hijos de Dios, entonces, tenemos que tratarnos como una verdadera familia", dijo.



Los tiempos modernos han traído un distanciamiento, por lo que aconsejó a los padres a estar más atentos a lo que hacen los hijos.



"En casa mi mamá, mi papá no se acostaban si no estábamos todos un casa y no se limitaban a ello, era seguimiento muy de cerca de todos nosotros", ejemplificó.



"Hoy desafortunadamente por cuestiones de trabajo, por las cosas que tenemos que hacer no nos seguimos", externó, "cuando esto pasa es porque los padres no están atentos de lo que ocurre con sus hijos, ya que siempre hay señales, tenemos que estar más atentos".