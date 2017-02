Incrementa número de incendios en PP

Puerto Peñasco, Sonora(GH)

Debido a que los indigentes invaden construcciones abandonadas y encienden fogatas ante las bajas temperaturas, Francisco Javier Carrillo Ruiz indicó que durante enero el número de servicios por incendio a casas habitación aumentó de forma considerable.



El titular de Bomberos del puerto indicó que tan solo en enero atendieron 50 incendios a casa habitación, cifra superior a la de otros años.



Aunque el número de este tipo de incendios aumentó, celebró que a la fecha no se han registrado personas lesionadas ni decesos que lamentar.



"Ha habido mucho trabajo, no (es normal), se han incrementado mucho los incendios en casa habitación, sobre todo en edificios abandonados".



"Yo creo que se debe a que los indigentes se meten y hacen fogatas", manifestó.



A la ciudadanía pidió por seguridad reportar si ven indigentes invadiendo casas abandonadas y sobre todo si están prendiendo fogatas, pues esto es un riesgo inminente para los propios indigentes y para los vecinos del sector.



Explicó que ante estos reportes, elementos de Seguridad Pública acuden al domicilio para desalojar a los invasores.



Para evitar que haya incendios dentro de estos domicilios, destacó que la colaboración de la comunidad es vital, pues se debe evitar también llenarlos de basura, ya que es altamente inflamable.



Las casas que sí están habitadas no están exentas de un siniestro y la principal causa de estos son el mal estado de las instalaciones eléctricas y las fugas de gas; advirtió.



Ante esta situación recomendó revisar ambas instalaciones y no dejar pasar inclusive pequeñas fugas, pues en el caso del gas éste se puede ir acumulando hasta que algo lo hace explotar violentamente, o intoxicar a los habitantes del domicilio.