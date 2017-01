Desabasto de gasolina en 3 ciudades del Estado

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde la terminal Pemex de Rosarito, Baja California, se abastecieron las tres ciudades sonorenses que registraron problemas por la falta de combustibles: San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco.



Enrique Félix Robelo, presidente de la Onexpo, señaló que sólo estas tres ciudades del Estado se vieron afectadas por desabasto de gasolina y diesel debido al cierre de la planta en Mexicali.



"El problema está en Sonoyta, San Luis Río Colorado y un poco del área de Puerto Peñasco porque éstas pertenecen a la región que surte Mexicali", explicó, "pero la terminal está cerrada por los bloqueos que se están dando".



Precisó que durante la tarde de ayer, varios tanques custodiados por la Policía Federal salieron de Rosarito hacia las tres ciudades de Sonora, sin embargo no es suficiente combustible.



"En lo que es Sonora, se surtió una poca de gasolina, el problema que hay es que se surte y la necesidad es fuerte. Ya vienen más pipas, va lento el suministro, pero es la situación que se está viviendo en esa área del Estado", acentuó.



Félix Robelo aseguró que en las regiones Sur, Centro y lo que resta del Norte de Sonora no han registrado problemas de desabasto, ya que las plantas en Sonora sí están laborando de manera regular.



"Mexicali tiene desde la semana pasada cerrada, que por cuestión de logística y cercanía, surte esas tres ciudades", agregó, "aquí en Hermosillo estamos muy bien, trabajando con regularidad con el programa diario de entregas".



SIN SERVICIO



Desde la mañana del lunes las cuatro gasolineras de Sonoyta suspendieron el servicio al público ante el desabasto de combustible que se presentó, confirmó Antonio Gámez Navarro.



En el Municipio hay cuatro gasolineras, detalló el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), las cuales hasta ayer permanecían cerradas al público.



Aclaró que las patrullas, ambulancias, bomberas y vehículos de rescate sí cuentan con combustible, pues desde el sábado, cuando ya enfrentaban problemas de abasto, acordaron con los expendedores de combustible que mantuvieran reservas para estos vehículos, por seguridad.



Esta problemática, al igual que en entidades como Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, dijo, obedece a los bloqueos interpuestos en Baja California por parte de manifestantes que se oponen al gasolinazo, mismos que impiden que las pipas cargadas del combustible lleguen a sus destinos.



"Los reportes que tenemos, hemos monitoreado las diferentes gasolineras, que a partir de las 11 de la noche (martes) ya contaremos con el combustible en la localidad", informó.



Quienes cuentan con visa han cruzado la frontera para cargar gasolina en Estados Unidos, indicó, situación que normalmente hacen pues la gasolina es sustancialmente más barata en dicho país del Norte.



Celebró que pese a esta crisis de abasto de gasolina, que afecta a todos los sectores productivos, no han tenido problemas de personas transportando grandes cantidades de combustible en las carreteras.



EN PEÑASCO



Aunque las autoridades locales han informado que algunas gasolineras han cerrado por falta desabasto de gasolina, pero otras sí operan con normalidad, José Astrain Sánchez aseguró que no hay gota de combustible para el público en Puerto Peñasco.



"No hay una gota de gasolina en Peñasco, llegó el rumor de que en una gasolinera, en la salida a Sonoyta, llegó algo y aquí estoy, llevo una hora haciendo fila", expresó.



Tras una reunión sostenida entre representantes de gasolineras y autoridades municipales, éstas aseguraron que el abasto del combustible en la ciudad está asegurado.



Afecta alza a gasolineros: Alvarado



Alza a los combustibles en México es una situación que también afecta a los gasolineros, debido a que la comisión que obtenían bajó de 6.5 a 5.5%, declaró Mirtha Alvarado.



La presidenta de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Hermosillo, con alrededor de 130 puntos de ventas, registra una disminución en las ventas.



Si bien es cierto, dijo, que el 31 de diciembre pasado se dio un boom ante la incertidumbre, la gente ahora cuida más su consumo y busca ahorros.



"El consumo minoritario la gente va a tener que hacerlo, pero va a cuidar más el gasto familiar", expuso.



Alvarado añadió que entiende la molestia de los clientes, pero ellos no son quiénes estipulan los precios, por lo que espera el caos pase pronto.



La presidenta del organismo afirmó está de acuerdo con las manifestaciones de los ciudadanos porque la autoridad tiene que estar enterada de lo que ocurre, pero se pronunció en contra de los saqueos ya que no le ayudan a nadie.



Llega gasolina a San Luis Río Colorado

Por Luis C. Bravo



SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.- Una cantidad importante de litros de gasolina llegó a San Luis Río Colorado a primeras horas de ayer, por lo que las expendedoras de este combustible poco a poco han estado volviendo a la normalidad, mientras cientos de personas en vehículos o caminando llegan a llenar tanques y galones.



Fue desde las 05:00 horas en la gasolinera ubicada en la avenida Libertad y calle 26, donde se comenzó a vender combustible tras los días en que éste se escaseó.



Lo anterior causó que desde temprana hora, filas de más de dos horas de espera y considerable distancia a las bombas se hicieran en las expendedoras que reabrieron sus puertas al público en general, en algunos casos limitando la compra por vehículo de 250 o 300 pesos.



Tal cual había anunciado el licenciado Héctor Larrinaga para este medio de comunicación, poco a poco el total de las gasolineras irán abasteciéndose de gasolina hasta llegar a lo habitual.



El gerente directivo de las expendedoras de gasolina VIP GAS señaló que decenas de pipas de establecimientos en San Luis Río Colorado han estado realizando viajes a la ciudad de Rosarito para traer a este municipio litros de gasolina a comercializar.