Bours y Murrieta fueron incluidos en expediente ABC: Abogado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como indiciados o imputados en la investigación del incendio de la guardería ABC quedarán el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el ex procurador de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, luego de la orden que diera un juez federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aseguró el abogado Gabriel Alvarado Serrano.



El litigante detalló que la resolución es por su probable responsabilidad penal en los delitos cometidos contra la procuración de justicia, al alterar y perturbar ilícitamente el lugar de los hechos y también, por desviar y obstaculizar la investigación y con ello, favorecer a los verdaderos culpables de la muerte y lesiones de los niños.



"Ambos ex funcionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda estatal".



"Además de desviar la investigación hacia la guardería ABC, sus empleadas y propietarios, así como del personal del IMSS, llegando al extremo de introducir un documento apócrifo para que todo el peso de la tragedia recayera sobre las espaldas del personal femenino del área de guarderías del Seguro Social, engañando también al entonces procurador general de la República y actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora", refiere Alvarado Serrano.



Han analizado, estudiado y comparado todas las actuaciones ministeriales que dieron desde un principio y a la vuelta de los años y a la participación civil y bomberos, dijo, han logrado reconstruir lo que sucedió en aquel lugar en aquel momento.



Aseguró que están en la condición de decir que el juez federal determinó que PGR debía incluir en su catálogo como probables responsables de los hechos al ex Gobernador y al ex procurador de Justicia.



"Los delitos que a ellos se les imputan en forma directa son aquellos que se llaman cometidos en contra de la procuración de justicia por haber alterado, perturbado ilícitamente el lugar de los hechos", agregó.



ÚLTIMO PERITAJE



De acuerdo al abogado, la empresa LGW Consulting, que hizo el último peritaje, no avala en su tesis la provocación del incendio por las condiciones en las que se encuentra el inmueble y que tampoco avala lo que se dice oficialmente de la causa de la falla eléctrica o sobrecalentamiento del cooler.



"Para nosotros el que no establezca la causa pero que tampoco avale las tesis oficiales de los dictámenes iniciales, es una forma de reforzar lo que se ha venido trabajando, diciendo y haciendo".



"Creemos que en estos momentos ya están dadas las condiciones con las demás pruebas que han desahogado dentro del expediente para que se proceda penalmente en las personas que tuvieron que ver directa o indirectamente en estos hechos", puntualizó Alvarado Serrano.