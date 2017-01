No deben ciudadanos ni empresas absorber costo de energéticos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incremento en el costo de los energéticos no lo pueden ni deben absorber los ciudadanos, mucho menos las empresas, consideró Marcelo Meouchi Tirado.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte declaró en rueda de prensa que durante el transcurso del 2017 se debe construir la "Agenda de Agendas".



Para ello, Coparmex, con sus 65 centros empresariales en el País, está convocando a todos los ciudadanos a participar en dicho proyecto, a través de foros regionales.



"Desde un principio vimos que todo este sacrifico, todo este costo, que se va a tener por el incremento en el costo de los energéticos, no lo podemos, no lo debemos absorber los ciudadanos, mucho menos las empresas", subrayó.



Meouchi Tirado indicó que la organización y desarrollo de los foros es un tema en cual ya trabajan y se dará a conocer en los próximos días.



INQUIETUD



Empresarios y Gobierno tienen que trabajar de la mano, no pueden estar cada uno desde su lado, para evitar el tomar decisiones que después se tengan que corregir, agregó Meouchi Tirado.



Ante el alza de los combustibles, indicó, no se puede detener un incremento en los productos porque existe el libre mercado.



Actualmente a las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas les preocupa el mantener la planta laboral, que podría estar en riesgo si no se dan las condiciones de seguridad para la operación de las compañías y el libre tránsito de las personas y mercancías.