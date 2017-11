Dejan de pagar el impuesto predial

NAVOJOA(GH)

El 70% de los contribuyentes no paga el impuesto predial, lo que representa un rezago de 80 millones de pesos, informó la tesorera María Teresa Yescas Enríquez.



La funcionaria precisó que por dicho incumplimiento están en proceso 100 embargos a morosos, pues algunos no cumplen con su responsabilidad desde hace 20 años.



"Son 52 mil contribuyentes en total y son 18 mil los que pagan a tiempo o de manera anticipada", manifestó, "sólo el 30% paga y con eso se cumplen los compromisos del municipio actual, sólo con ese porcentaje de recuperación".



IGUAL CON EL AGUA



Situación similar ocurre con el servicio de agua potable señalaron autoridades del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), ya que el 60% de los usuarios domésticos urbanos tenían un rango de cero y seis meses de atrasos en sus pagos.



Ramón Rodríguez, vecino de la colonia Deportiva, consideró que el aumento al agua potable es injusto porque el servicio no es de calidad.



"Primeramente deberían de ver que hay colonias dondesale muy poquita agua y el recibo llega igual", dijo.



Guadalupe López, residente de la colonia Sonora, consideró que la situación económica de las personas no está para generar incrementos a los impuestos.