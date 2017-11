Entre demandas y amparos lleva caso Padrés un año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A un año del encarcelamiento de Guillermo Padrés Elías, los delitos por los que se mantiene preso son el de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que están dentro de un expediente que se inició en Sonora por parte de la Fiscalía Anticorrupción.



El 10 de noviembre del año pasado el ex Gobernador de Sonora se presentó voluntariamente ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, de donde era requerido por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Para la PGR, el ex mandatario estatal consignó en su declaración fiscal de 2015 ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, además de transferir recursos del extranjero al territorio nacional con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita o representaban el producto de una actividad ilícita.



La dependencia federal, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de esta investigación detectó cuentas del ex Gobernador en el extranjero por 8. 8 millones de dólares, equivalente a 134 millones de pesos al tipo de cambio vigente en aquel entonces.



Pero el 3 de agosto de este año, un juez federal ordenó reponer el proceso iniciado a Guillermo Padrés Elías por defraudación fiscal y "lavado" de 8.8 millones de dólares.



El juez determinó que se le inició el juicio sin analizar los argumentos de su defensa y probablemente sin que existan los requisitos formales exigidos a la Secretaría de Hacienda para este tipo de acusaciones.



Padrés Elías continuaría internado en el Reclusorio Oriente, ya que este amparo le fue concedido para efectos de una reposición y tanto él como la PGR solicitaron la revisión del fallo ante un tribunal colegiado penal.



Precisamente el miércoles de esta semana, el tribunal colegiado solicitó al juez valorar en definitiva si debe o no continuar el juicio por defraudación fiscal y "lavado" de 8.8 millones de dólares, pues la acusación al parecer carece, desde su origen, de los requisitos formales de procedibilidad.



ACUSACIONES



La segunda orden de aprehensión que se le ejecutó luego de salir del juzgado federal fue por los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.



La PGR afirma que logró detectar que en el Gobierno de Sonora, durante el periodo de 2009 a 2014, se realizaron licitaciones a modo para la adquisición de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas con el ex Gobernador por la cantidad de 260 millones de pesos.



"Los referidos recursos provenientes del Gobierno del Estado de Sonora, una vez que sirvieron para fondear las cuentas bancarias de las empresas beneficiadas, el representante de las mismas transfirió parte del dinero a una cuenta concentradora, cuyos titulares fueron de manera conjunta un ex servidor público de nivel inferior del Gobierno estatal y un familiar del ex Gobernador", refiere el comunicado que se emitió.



De esta forma se detectaron depósitos por 178 millones de pesos, dijo, logrando documentar diversas dispersiones de los mismos a cuentas de familiares del ex Gobernador, de uno de los hijos del ex Gobernador, del ex Gobernador y empresas relacionadas con su núcleo familiar, para ocultar el origen.



TAMBIÉN LO AMPARAN



Con relación a esta acusación, el 1 de noviembre pasado un juez federal resolvió que no estaba probado que el ex Gobernador de Sonora era responsable de delincuencia organizada.



El amparo fue contra el auto de formal prisión dictado el 16 de noviembre de 2016 por el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en Toluca, por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos.



La decisión no implicará, por ahora, beneficio alguno para Padrés Elías, pues solamente surtirá efectos si es confirmado por un tribunal colegiado de circuito de Toluca.



SALE LIBRE SU HIJO



Guillermo Padrés Dagnino, quien fuera detenido junto con su papá el mismo día, quedó en libertad el 9 de agosto, luego que un juez lo ordenara ante el desistimiento de la PGR.



La Procuraduría llegó a la conclusión de que no se le podría acreditar la comisión de los dos delitos, uno de ellos, la delincuencia organizada, considerado grave y sin derecho a libertad provisional en el sistema de justicia penal mixto.



Padrés Dagnino estuvo preso nueve meses con base en una acusación que le imputa haber sido cómplice de la red de "lavado" que supuestamente dirigía su padre.



PERSECUCIÓN EN SONORA



La PGR en Sonora, de acuerdo con información oficial hasta febrero de este año, tenía 91 averiguaciones en contra de ex funcionarios y 59 carpetas de investigación por corrupción.



Se habla de que existen 32 prófugos de la justicia del sexenio anterior, a través de cinco fichas rojas y 27 azules, quienes trabajaban en diferentes áreas.



La Fiscalía Anticorrupción de Sonora dio a conocer que hasta el 6 de noviembre pasado había 6 ex secretarios procesados y 12 directores de área.



El informe señala que se han asegurado cuentas bancarias, bienes e inmuebles por el orden de los 300 millones de pesos.



El 13 de marzo de este año la Contraloría de Sonora informó que inhabilitó para ejercer cargos públicos a 23 ex funcionarios de la administración de Padrés Elías, y dio a conocer los nombres de 16 de ellos.



En esa lista figuran, además de Villalobos, Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno, y Mario César Cuén Aranda, ex tesorero, a quien se le impuso una multa por 329 millones 820 mil pesos -por no comprobar más de 90 millones de pesos que entregó como "ayudas sociales"- e inhabilitación por 10 años.



EXPEDIENTES ABIERTOS



La Fiscalía Anticorrupción de Sonora, a través de Comunicación, informa que hay varios expedientes abiertos para funcionarios de alto nivel de la administración pasada, pero no se pueden precisar datos por la secrecía de las averiguaciones.



"Estaríamos violando el debido proceso", refieren, "la presunción de inocencia... el denunciado o el imputado pueden señalar si hay más investigaciones en su contra por la Fiscalía".



Tribunal federal ratifica amparo



Un tribunal federal instruyó ayer valorar en definitiva si debe o no continuar el juicio por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares contra Guillermo Padrés, ya que la acusación al parecer carece desde su origen de los requisitos formales de procedibilidad.



El Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad ratificó el amparo para efectos otorgado al ex Gobernador de Sonora, lo que ahora obliga al juez federal Guillermo Urbina Tanús, responsable del proceso, a decidir nuevamente si le dicta la libertad o la formal prisión.



Uno de los principales argumentos de Padrés es que hace un año fue procesado, pese a que la averiguación previa de la PGR no contaba con una auditoría fiscal ni una querella, los cuales son exigibles a Hacienda para imputar penalmente los delitos que le atribuyen.



El fallo del tribunal, dictado en el amparo en revisión 211/2017, instruye al juez Urbina aclarar en su resolución si existen o no tales requisitos de procedibilidad. De no haberlos, Padrés podría librar uno o hasta los dos delitos.

“De no estar acreditado tal requisito formal, pudiera tener implicación incluso en el sentido de la resolución a emitirse”, dice el fallo ratificado.



Durante la sesión del pleno del tribunal, el magistrado Carlos López Cruz votó en favor del proyecto de sentencia de su colega Guadalupe Olga Mejía Sánchez, ordenando la reposición del procedimiento.



El magistrado Carlos Hugo Luna Ramos se reservó el derecho a formular un voto concurrente, porque en su opinión el tribunal debía pronunciarse con respecto al fondo del asunto y determinar la concesión del amparo liso y llano.