Comerciantes deben registrarse para participar en Buen Fin: Canaco

GUAYMAS(GH)

Los comerciantes de Guaymas que deseen participar en el Buen Fin que se realizará la siguiente semana, deberán registrarse en la página de Internet de la Concanaco para evitar ser multados por la Profeco, advirtió Josué Ramón Acosta.



El presidente local de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos informó que el registro lo puede hacer cada empresario a través de la página www.buenfin.concanaco.com.mx, sin ningún costo antes de que inicie el Buen Fin.



Recomendó a las personas que no tienen acceso a Internet que acudan a la oficina de la Canaco Guaymas o esperen la visita de un promotor para que puedan ser auxiliados en su registro en línea, a fin de soslayar sanciones.



"Todos los que quieran participar tienen que registrarse en la Cámara (Canaco), el registro para garantizar que las ofertas se estén llevando a cabo como lo dicen, quienes no este registrado y ostente un cartel del Buen Fin serán multados por Profeco", advirtió.



El Buen Fin, dijo, se desarrollará del 17 al 20 de noviembre con la participación de diferentes empresas que ofrecerán descuentos reales a sus clientes, los cuales serán verificados por inspectores de la Profeco.



Las personas que deseen registrarse, refirió, no necesariamente tienen que estar afiliados en la Canaco, sin embargo es una buena oportunidad para que conozcan los beneficios que obtienen.