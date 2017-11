Llaman a vigilar el uso de calentones y luces navideñas

Agua Prieta(GH)

A prevenir accidentes en la próxima temporada decembrina exhortó a la población de Agua Prieta el comandante del Cuerpo de Bomberos Luis Rendón Quijada.



Una de las recomendaciones importantes durante esta época es evitar la saturación de conexiones en un tomacorriente, pues esto aumenta la temperatura y puede producir un incendio.



"No basarse nomás en un tomacorriente o en una conexión, porque muchas veces tienen una conexión y en esa conexión hacen un mazacote de alambre de otras conexiones; entonces buscar dos, tres conexiones diferentes", mencionó.



También recomendó no dejar encendidas las luces del árbol navideño todo el día, porque el calentamiento puede producir un incendio, como ya ocurrió el año pasado.



"El año pasado sí tuvimos un incidente, no han sido muchos, pero sí ha habido; es necesario que la gente tome sus precauciones", resaltó.



Con el descenso de temperaturas que ya se ha registrado en esta frontera, también comienzan a utilizarse más los calentones, por lo que recordó la importancia de tomar medidas preventivas.