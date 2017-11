Califican agricultores de crítica la falta de agua

NAVOJOA(GH)

Como crítica calificaron agricultores de la región del Mayo la sequía que azota al Municipio, por lo que es necesario buscar estrategias para aminorar las consecuencias negativas en la producción de trigo.



Aurelio Ozuna Leyva, productor de trigo y cártamo, declaró que la principal preocupación es la escasez de agua, pues no hay suficiente para irrigar las 60 mil hectáreas del cereal dorado.



"Está preocupante porque para las fechas de marzo (del 2018) ya no vamos a tener suficiente agua para regar las parcelas", abundó, "no deja de ser preocupante porque los embalses de la presa (El Mocuzarit) están bajas".



No se vivía una situación similar desde hace 8 años, dijo, lo que afectará la economía.



"Creo que no vamos a salir con suficiente agua para regar las parcelas para las necesidades del cultivo", recalcó.



Lo normal es sembrar alrededor de 90 mil hectáreas de trigo, pero debido a la escasez del vital líquido se redujo a 60 mil hectáreas y aún así los agricultores temen que el agua no alcance.



Juan José Valdespino, doctor en Ciencias Física Cuántica, dijo que la mala temporada para los agricultores se debe a la falta de humedad en la tierra, falta de agua y exceso de fertilizantes.



"El problema es que la presa aquí en Navojoa está al 60% de su capacidad...", añadió.