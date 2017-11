Darán un "golpe" a aguapretenses; aumentarán agua

AGUA PRIETA(GH)

El servicio de agua potable tendrá un aumento del 6%, confirmó el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Adalberto Laprada Léon.



Es decir que la tarifa doméstica pasará de 61 pesos y 37 centavos, en un rango de los 0 a los 10 milímetros cúbicos de agua, a 65 pesos y cinco centavos el próximo año, de aprobar el Congreso del Estado el presupuesto de ingresos de 2018.



En la tarifa comercial el aumento será del mismo porcentaje, por lo que la tarifa en un rango de los 0 a los 10 milímetros cúbicos de agua, que era de 359 pesos y 76 centavos, pasará a los 381 pesos y 35 centavos.



Esta decisión se debió, explicó, a que se registraron algunos aumentos que los obligaron a incrementar las tarifas para poder cubrir todos los gastos que implica el llevar el agua hasta las viviendas de los aguapretenses.



"El costo de la luz eléctrica nos subió un 30%, y ahí tenemos los recibos del año pasado, y revisamos los de este año y sacamos el porcentaje de aumento que fue 30%", mencionó.



OTROS IMPACTOS



Otro de los ajustes que se registraron fue el costo de le gasolina, que se homologó a nivel nacional y que implicó para el organismo un aumento del 40%.



"Yo de semanalmente pagar facturas de 80 mil pesos, pasé a pagar 150 mil pesos por semana de gasolina, o sea me subió muchísimo", expresó Laprada León.



También se dio un incremento salarial para los empleados del Organismo Operador de Agua, del sindicato del 3.5%, además de otros aumentos de proveedores.



"La operatividad del Organismo nos cuesta más, entonces no podemos quedarnos rezagados a que no nos alcance, ahorita estamos cumpliendo al 100% con la operatividad del Organismo", aseveró.



Es decir que se tienen pagados todos los servicios, prestaciones, y salarios al día, por lo que no tienen deudas, lo que se pretende mantener con el aumento del 6% a la tarifa del agua.