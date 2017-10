Dispositivos electrónicos alteran funcionamiento cerebral

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Exponerse durante un tiempo prolongado a un dispositivo electrónico podría crear adicciones conductuales en cualquier persona, ya que esto genera cambios en el funcionamiento cerebral, que llevan a irritar el sistema nervioso, acentuó Félix Higuera Romero.



El director de Salud Mental y Adicciones en Sonora subrayó que la llegada de estos dispositivos, aunque son de gran utilidad, ha venido a cambiar hábitos y costumbres, y se ha creado una nueva cultura respecto a su uso desde muy temprana edad.



La impaciencia, intolerancia, el humor irritable, la dificultad para despegarse del dispositivo, son algunas formas en las que se expresan estos cambios, pero también se demuestran a través del agotamiento físico y la apatía por realizar otras actividades, explicó.



"El riesgo mayor, hablando de adolescentes iniciales en adelante, es la necesidad persistente de mantenerse frente al monitor, tableta o celular", señaló, "al electrónico que esté conectado ya sea a redes sociales, juegos o el entretenimiento específico que cada quien decide tener".



Enfatizó que cuando el uso de estos dispositivos se suprime, ya sea por falta de batería, datos o saldo para seguir conectados, así como restricciones por parte de los padres, automáticamente se viven experiencias de crisis muy intensas.



"Cuando ocurre esto en alguno de los integrantes, es una señal muy importante para entender que la persona ya está envuelta en una situación, que aunque oficialmente no se categorice como adictiva, tiene todas las características de una adicción a algo que no es droga", aseveró.



El especialista en siquiatría reiteró que cuando una persona consume en exceso el contenido de imágenes, sonidos y luminosidad que contienen estos instrumentos, deja a un lado actividades elementales como tener una vida social para estar en una virtual.



Útiles, pero dañinos



Félix Higuera Romero puntualizó que los dispositivos electrónicos también tienen beneficios y todas las bondades para facilitar la prontitud cuando se desea comunicar algo con quien no se tiene de frente.



Pero cuando persona está haciendo uso de estos mecanismos en tiempo y durante las horas en las ya no se necesitan, realzó, es cuando empiezan a sustituir cosas tan importantes como el dormir.



"Si empieza a consumir de una a cuatro horas, o se va hasta el amanecer, eso es terrible, porque se va un hábito de los más esenciales, que es dormir. Y cuando una persona no duerme, además de estar expuesto a todos los estímulos, se torna sumamente irritable", manifestó.



El titular de Salud Mental describió que lo que sucede a nivel cerebral se conoce como el circuito de la recompensa en el sistema nervioso y consiste en usar ese hábito de tal forma que espera esa serie de estímulos para funcionar.



"Y cuando eso se suprime", explicó, "la dopamina comienza a dar respuesta, esa señal de que algo no le ha llegado, como sucede con las drogas, que son estimulantes del sistema nervioso", insistió.



Inadecuados para bebés



Exponer a un niño a efectos luminosos a temprana edad, como los bebés, pudiera ir incorporando hábitos que van a generar gusto, placer, tranquilidad o simplemente el estar ocupado.



El también especialista en siquiatría infantil reveló que actualmente los padres de familia les facilitan los dispositivos electrónicos a los menores, como un instrumento de entretenimiento, juegos y aprendizajes.



"Sin embargo, a edades entre uno y tres años, lo que el niño necesita es estimulación sensorial múltiple", externó, "y la que está teniendo con un aparato electrónico solamente es estimulación visual y movimientos motrices de los dedos".



Recalcó que cuando van incorporando conocimientos de lo nuevo que se exhibe, los infantes dejan o suplen actividades elementales como el desarrollo de la coordinación motriz, de habilidades sociales, de comunicación e interacción.



"Y va desarrollando el niño escasas habilidades de ese tipo que, al momento de que ya se integra a un kínder, se hacen más manifiestas las dificultades para comunicarse verbalmente.



"O para interactuar y permanecer en las actividades que típicamente esperaríamos que fueran más del orden social, del entretenimiento, del juego, con más dinámica, movimiento, esfuerzo y con el mismo nivel de interés o motivación", expuso.



Higuera Romero añadió que lamentablemente esto no ocurre, pues el uso de las tecnologías vino a suplir dichas acciones que, en otras generaciones, se vivieron y experimentaron de una manera muy distinta.



Dedican al menos cuatro horas a usar dispositivos



Son al menos cuatro horas al día el tiempo que un ciudadano invierte en hacer uso de algún dispositivo electrónico, de acuerdo con datos obtenidos de un sondeo realizado a los hermosillenses.



Información noticiosa y de entretenimiento es lo que afirmaron consumir más principalmente en el celular, seguido por la computadora y la tableta; y las redes de mayor uso son Facebook, Youtube, Messenger y WhatsApp.



"Yo paso todo el día viendo el teléfono, porque me gusta estar en Facebook, ya sea viendo qué hay o platicando con alguien. Si no estoy en el celular, agarro la laptop unas tres horas", puntualizó María Salazar.



La joven enfatizó que estar expuesta a la pantalla de su teléfono le ha traído problemas oculares, pues ha disminuido su capacidad para ver, sin embargo, no podría estar sin su celular en la mano.



"Yo lo uso más para estar en redes sociales, a veces estoy cuatro o cinco horas, o pueden ser más. Creo que sí me afecta porque pierdo tiempo y estar con el teléfono no me lleva a nada", comentó Carlos Martínez.



El hermosillense acentuó que a pesar de que este dispositivo es muy útil cuando tiene alguna emergencia, lo ha llevado ha dejar de realizar otro tipo de actividades, además de que le provoca estrés el sentir que no está cerca de él.



"A mí me gusta meterme a Youtube, ver noticias, pero me gusta más el entretenimiento. También escucho la música que quiero y aunque no uso mucho las redes, sí le invierto unas ocho horas al aparatito", externó Ricardo Fimbres.



El adulto mayor mencionó que no ha tenido efectos como el dolor de cabeza o pérdida de la visión, pues aunque lo tiene en la mano todo el día, el mayor uso es para escuchar y no precisamente para ver la pantalla.



En contraste, Francisca Mendoza subrayó que ella no puede ver las pantallas de este tipo de dispositivos, ya que le pega un fuerte dolor en la cabeza, por lo que apenas los utiliza 20 minutos o menos por día.