Es competencia del Poder Judicial el caso de Kasandra: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será el Poder Judicial quien definirá la situación de Kasandra, la empleada de la casa de empeño que fue detenida, informó la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.



Ante la solicitud de los familiares de que la imputada al delito robo lleve el proceso judicial en libertad, la mandataria estatal indicó que es una situación ajena al Poder Ejecutivo.



Aseguró compartir el sentimiento de desesperación y preocupación de sus allegados, pero que el caso deberá ser resuelto por un juez, de acuerdo con lo que estipula la ley.



"La Gobernadora del Estado no ingresa a nadie a la cárcel y tampoco saca a nadie de la cárcel, eso está en la instancia judicial y espero que todo se resuelva para bien de todos"; expuso Pavlovich.



De la presión que se ha ejercido en contra del Gobierno del Estado para la liberación de la ex empleada de la casa de empeño, Pavlovich Arellano señaló tintes políticos por parte de personas ajenas a la familia.



"Las manifestaciones de la familia son muy válidas pero lo que a veces uno no entiende es qué hacen ciertas personas en esas manifestaciones y no se vale que se aprovechen de la desesperación", refirió.



De acuerdo con la declaración del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, publicada el 8 de octubre en EL IMPARCIAL, la prisión preventiva que se otorgó a Kasandra, fue con fundamento legal.