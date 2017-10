Gobernadora encabeza Alianza de Mujeres contra Adicciones

HERMOSILLO(GH)

La gobernadora Claudia Pavlovich firmó con la fundadora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Kena Moreno, la Alianza de Mujeres en Contra de las Adicciones y la Violencia en Sonora, lucha que, dijo, es permanente en los hogares de la entidad.



La también vicepresidenta Vitalicia del Patronato Nacional del CIJ, Kena Moreno, anunció que el próximo 27 de noviembre la gobernadora Pavlovich recibirá en la Ciudad de México el Premio Mujer del Año 2017, por parte del Patronato Nacional de la Mujer del Año.



Esto, dijo, por su gran trabajo realizado en beneficio de los sonorenses durante sus primeros dos años de Gobierno.



"Solamente trato de ser la voz de las mujeres sonorenses, de su valentía, acciones y trabajo; eso es lo que trato de hacer para que todas ustedes se sientan orgullosas de haber elegido a una Gobernadora", expresó Pavlovich Arellano.



Kena Moreno indicó que en Hermosillo y Nogales existen centros de Integración Juvenil, y atienden, en su mayoría, a adictos a la mariguana con un 93.1% de consumo, cocaína con un 34.1%, metanfetaminas con un 33.3% y benzodiacepinas con un 22.2%; y que el consumo de alcohol y tabaco registran un 85.1% y 90%, respectivamente.



Destacó que el principal objetivo de la Alianza de Mujeres Sonorenses Contra las Adicciones y la Violencia, es impulsar una cultura de prevención y atención de las adicciones generando estilos de vida saludables y ambiente de no violencia en Sonora.



La gobernadora Claudia Pavlovich reconoció el esfuerzo y trabajo de médicos, especialistas, y voluntarios de los 117 Centros de Atención Juvenil del País, que, indicó, día a día trabajan en prevenir el consumo de drogas o el tratamiento para que los pacientes salgan de ellas.



Destacó que con esta alianza de mujeres trabajarán junto a los municipios en prevención de violencia intrafamiliar y uso de drogas, detección temprana de consumidores de drogas, y brindarán atención especializada a mujeres, niñas y niños.



"Estoy segura que si seguimos por este camino, con rumbo, con certidumbre, todas juntas, con unidad, trabajando hacia una misma dirección, estaremos en la posibilidad de ir aislándonos de ese gran problema que es la violencia contra las mujeres y las adicciones.



"Es diario el trabajo, es perseverante, las cosas no se dan de la noche y la mañana hay que seguir enfrentando y no negando una realidad", aseguró.



Presentes, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora; Lisette López Godínez, presidenta del Congreso del Estado de Sonora; Octavio Sánchez Montaño, presidente del Patronato del CIJ en Hermosillo; Gilberto Ungson Beltrán, secretario de Salud, entre otras personalidades.