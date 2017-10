Baja número de embarazadas que va a control prenatal al IMSS

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Una baja en el número de mujeres embarazadas que acuden de manera oportuna a recibir la atención prenatal, es lo que han observado autoridades de la Unidad Médica Familiar (UMF) número 37 del IMSS.



Aunque son muchas las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguran que actualmente son menos las que acuden con el médico familiar de dicha unidad cuando están embarazadas; gran parte prefiere atención particular.



Sin embargo, explicó Alejandra Torres, directora de la UMF 37, es importante que asistan a la institución porque al momento de que requieren la incapacidad maternal sin burocracia, el doctor desconoce las características del proceso de gestación.



"El problema es que las mujeres no están viniendo a recibir la atención prenatal, sabemos que lo hacen de manera particular, y a nosotros vienen tardíamente a solicitar ya la incapacidad, sobre todo las que son trabajadoras", manifestó.



Para que el médico avale que la madre se encuentra en buen estado de salud y que puede transferir de una a cuatro semanas al período posnatal, detalló, es importante que la paciente acuda a recibir la atención prenatal antes de semana número 12 de embarazo.



"Aquí es recalcar lo importante de que vengan y que nosotros podamos encontrar las complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de la madre y la del bebé, para actuar de manera preventiva y no reactiva", subrayó.



CON SÓLO UNA CONSULTA



Xiomara Espinoza Guerrero, subdirectora de UMF 37, señaló que para llevar el proceso de otorgamiento de la incapacidad maternal sin burocracia, era necesario que tuvieran mínimo siete consultas recibidas, pero con la alineación del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo hoy sólo se requiere de una consulta antes de la semana 34.



"Es necesario hacer énfasis en que la oportunidad de este control es antes de la semana 12 de gestación y posteriormente, estar recibiendo de manera periódica su seguimiento con la finalidad de poder identificar factores de riesgo o alguna complicación futura, y hacer lo necesario para prevenir esa complicación", realzó.



Comentó que aunque no le afecta de manera directa a la institución, el que no acudan durante el embarazo, pero sí a dar a luz, no les permite llevan un control estricto de la salud materna fetal.



"Pudieran complicarse al momento del parto y no tendríamos un antecedente de cómo se comportó el embarazo", afirmó, "si la paciente no viene, el médico no la conoce, no sabe cómo ha evolucionado y eso podría ser factor de que no autorice una transferencia de semanas".



La subdirectora agregó que ya se han presentado casos de complicaciones al momento de dar a luz, que pudieron haberse prevenido si las madres hubieran acudido a su control prenatal de manera oportuna.