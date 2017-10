Vandalizan y roban tumbas en camposanto

NAVOJOA()

Tumbas vandalizadas con graffiti, robo de cercos y figuras sacras son algunas de las fechorías que cometen vándalos en el panteón "Las Piedritas" de Navojoa, situación que molesta a las personas que visitan los sepulcros de sus seres queridos.



Juan Espinoza Yocupicio manifestó que los restos de su abuela descansan en el camposanto de San Ignacio Cohuirimpo conocido como "Las Piedritas" y le robaron el cerco que delimitaba el lugar donde está la tumba de su fiel difunto.



"También a la tumba de mi papá le robaron la cruz, compré una nueva y se la volvieron a robar y donde está la tumba de mi abuela se robaron el cerco", abundó, "yo he visto que algunos adolescentes pasan y también apedrean las cruces".



Jesús Antonio Molina consideró que falta más vigilancia en los panteones pues algunos amantes de lo ajeno se roban cualquier material que puedan vender en negocios de fierro viejo.



"Ahora sabe por qué será así, no respetan y ni modo; el que se roba algo es porque la va a vender, nosotros venimos a cuidar las tumbas porque hay mucho robos", expresó.



Luciano Neyoy Verdugo también fue victima de hurto en el mausoleo de su sobrina.



"No tienen respeto por nada, a la tumba de mi sobrina le robaron medio cerco y para saber quiénes son los que andan robando, si supiéramos ojalá", apuntó.





Tienen sólo una ¡patrulla!



NAVOJOA.- Jesús Severo Ozuna Campoy, comisario de San Ignacio Cohuirimpo, señaló que solo se cuenta con una patrulla para vigilar las 20 comunidades de dicho lugar.



"Ya tenemos tiempo con ese problema y no nada más de vandalismo, se junta mucha gente para hacer daño y robarse los cercos o quitar santitos", añadió, "aquí solo tenemos una patrulla"



Dijo que es necesario tener por lo menos dos unidades pues la respuesta a los llamados de auxilio por parte de la Policía es de 30 minutos.



"Todos los días roban fierro, santos de metal, cercos y definitivamente debemos tener dos patrullas porque es la comisaría más grande", recalcó, "A veces la patrulla anda en una comunidad y para cuando se traslada de un lugar a otro pasa mucho tiempo".