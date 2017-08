Temen hundimiento en el Cerro Prieto

CABORCA, Sonora(GH)

Debido a que un arroyo desaparece por la parte trasera del Cerro Prieto y sospechan se hace subterráneo, los habitantes aledaños a esta zona manifestaron su temor de que un día sus casas desaparezcan en un hundimiento.



Antonio Arvizu Hernández, quien lleva habitando el fraccionamiento Cerro Prieto 2 desde hace aproximadamente 10 años, indicó que fue hace cuatro administraciones municipales, cuando Hernán Méndez era alcalde, que regularizó su casa a un costado de donde se ha formado un gran hundimiento y donde desaparece el arroyo.



Este arroyo lleva agua cuando hay lluvias en la región, explicó, pues da salida al agua que corre por la calzada Seis de Abril y calle Primera.



"Corría parejo todo por ahí, ahí pasaba, se ve el sendero, ahí estaban las descargas del drenaje, se remojó y se fue para abajo y se cayeron todos los tubos de cemento, el drenaje fue el que ocasionó esto.



"Todo esto pasa por aquí abajo (arroyo), todo esto (casas) estáen peligro, las autoridades lo saben y se hacen", recalcó.



Los hoyos visibles y por donde sospechan se filtra el agua del arroyo hacia el suelo por debajo de este fraccionamiento, dijo, comenzaron a formarse hace cerca de 16 años, por lo que las autoridades lo sabían y aún así les vendieron pies de casa en esta zona.



Denunció además que a la fecha los habitantes de estos fraccionamientos han tenido problemas con las escrituras y ante la incertidumbre muchos han abandonado las casas, dejando la sensación entre muchos de ellos de que fueron víctimas de fraude por parte de administraciones municipales pasadas.



A las actuales autoridades municipales y estatales les pidió hacerle frente a este problema, pues aunque ellos no lo generaron, es su responsabilidad atender la situación.



Se pierde



El arroyo en cuestión recorre la parte trasera del Cerro Prieto y se pierde justo por detrás de algunas casas al fondo del fraccionamiento Cerro Prieto 2, describió Enrique Celaya.



"Enterrar con escombros todo eso para que ya no siga el agua por abajo es lo que deben hacer", opinó el habitante de esta zona, donde además tiene un comercio, "un estudio también estaría bien por que ha habido hundimientos, aquella casa se hizo un hoyote y ya vinieron a rellenarlo".



Recordó que a él le fue vendido el pie de casa donde ahora vive en las administraciones municipales panistas de Hernán Méndez y Darío Murillo.



"Este problema lleva muchos años", comentó, "las autoridades debieron de haber sabido pero aún así nos vendieron".



Investigan si es zona de peligro



Debido a que un arroyo literalmente desaparece en el Cerro Prieto, lugar donde se han asentado cientos de familias, autoridades de Protección Civil informaron que ya están en proceso los estudios para determinar si esto representa un riesgo para la población.



"Por denuncias ciudadanas, hechos donde se señalaba por redes sociales que la cantidad de agua que se va por un arroyo se pierde en una parte baja del Cerro Prieto, ya no continúa su cauce.



"La preocupación, y nuestra, es saber dónde queda esa agua, o bien por que parte se está yendo ese cauce", explicó Sachael Márquez Badilla.



Las familias que han expresado su preocupación por esta situación, indicó el subcoordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), son las que habitan en los fraccionamientos Cerro Prieto 1, 2 y 3.



Subrayó que actualmente no se pueden aventurar a decir que esto es un riesgo para los habitantes del lugar, pues deben esperar el peritaje de los geólogos de la Universidad de Sonora (Unison), a quienes ya se les solicitó el apoyo mediante la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC).



Los especialistas en el tema, dijo, tienen registros de que el agua se pierde ahí desde hace más de 15 años, señaló, pero el tema había quedado en el olvido.