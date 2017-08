Familia pide justicia por asesinato en Apson

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Familiares de Octavio Enríquez García, el joven que fue ultimado el pasado martes en una casa de cambio en la que laboraba, exigieron la detención del responsable de su homicidio.



La mayor preocupación de los familiares es que el caso de Octavio, de 28 años, se quede como uno más y no se dé con el paradero del hombre al que identificaron como el asesino.



"Ahorita dicen (las autoridades) que ya lo tienen identificado (al responsable), ya fueron a buscarlo a su casa, pero el tipo pues huyó y de ‘pilón’ es de Tlaxcala y pues quién sabe a lo mejor y ya se fue.



Y no sé si lo vayan a encontrar y mientras él anda libre, pues mi hermano está aquí tendido", expresó la hermana de la víctima Alicia Enríquez García.



El homicidio de su hermano aparentemente no se debió a un asalto, comentó que le dijeron quienes vieron los videos grabados de la casa de cambio, ya que su propio hermano abrió la puerta para dialogar con el homicida.



"Asalto en sí no fue, porque igual y ahí estaba… no se llevó nada de dinero, ni nada, entonces por eso es que especulan que fue una riña personal, pero no sé desconozco la verdad si sí lo conocía o no lo conocía", expresó.



La petición que le hizo a las autoridades la hermana de Octavio fue que den con el asesino, porque necesitan comprender qué llevó a ese hombre ultimar al joven de 28 años.



"Porque es que nosotros necesitamos saber por qué lo hizo, o sea nadie merece morir, porque nadie merece quitarle la vida a nadie, pero mi hermano era tan bueno, tan así, y por qué y por qué de esa manera también", señaló entre lágrimas.



Octavio, a quien de cariño le decían "pape", lo recuerdan como una persona trabajadora, apegado a la familia, generoso, alegre, amoroso, simpático y carrillero.



"Tenía muchos planes, quería tener un hijo para el otro año, tenía tantos, tantos planes y que venga una persona y que en menos de un minuto se los arranque, no, no es justo", dijo su hermana.