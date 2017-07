Construyen bordo en Kilómetro 47 para evitar inundaciones

Fronteras, Sonora(GH)

Un bordo para evitar que el agua del arroyo conocido como "El 47" se desborde en esta temporada de lluvias, realizaron en el ejido Kilómetro 47, perteneciente al municipio de Fronteras.



El año pasado alrededor de 17 familias de esta comunidad ubicada al Noreste del Estado, tuvieron pérdidas materiales por el desbordamiento de este arroyo.



Es por ello que antes de que comenzara la temporada de lluvias con una máquina de Ferrocarriles Mexicanos se creó un bordo con la que se pretende evitar que el agua alcance a la comunidad.



El comisario del ejido Lorenzo López Castañeda, mencionó que aunque ya se hizo parte del trabajo, está inconcluso, pero autoridades le dijeron que posteriormente se enviará nuevamente la máquina.



"No han vuelto, ahí hay un trabajito que hacer y pues no han venido, no sé qué onda, andarán ocupados, no sé, yo tampoco no he preguntado", expresó.



A la fecha no se ha registrado ninguna lluvia, pero la idea es prepararse antes, por lo que se solicitará una máquina para concluir el trabajo.