Mamás increíbles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ellas aseguran estar bendecidas por Dios, por su amor desinteresado, valentía y capacidad de dar todo por un hijo.Guaymas.- Inés Márquez es una madre sobre ruedas que trabaja entre 16 y 21 horas diarias para llevar el sustento a su casa donde la esperan sus hijas Karla, de 19 años de edad y Paola, de 17.La guaymense por poco más de una década estuvo dedicada al hogar, y al separarse de su esposo decidió salir en busca de un trabajo que le ayudara a mantener a sus dos retoños.“Estudié hasta el sexto semestre de la preparatoria, así que no podía acceder a un trabajo bien pagado y primero empecé comprando y vendiendo mariscos, porque esto además de dejarme un mejor ingreso me permitía estar al pendiente de las niñas”, externó.Al ver una oportunidad en un taxi como operadora, no la pensó dos veces y de inmediato empezó a ofrecer sus servicios de las 4:00 a las 22:00 horas de lunes a jueves y de las 5:00 a la 1:00 hora los viernes y sábado.“En esta época salgo a las 4:00 ó 5:00 horas, ellas aún están dormidas y llego a las 22: 00 horas, cuando ya están acostadas, tenemos poco tiempo para pláticas, pero de algo tenemos que vivir y esta es una buena forma para hacerlo”, abundó.En el día se da tiempo para comer una o dos veces, algunas de ellas las hace arriba del taxi para no desaprovechar un posible "corte" en alguna zona de Guaymas.Combinar su rol de madre y taxista ha sido difícil por las horas que a diario emplea en el trabajo,“Lo más difícil de ser madre y empleada es el tiempo que no le dedicas a tus hijas por estar en el trabajo", puntualizó la madre de familia, "a veces llego cansada y solo quiero llegar a dormir”.Nogales.- Cualquier oficio es digno cuando se realiza con la intención de sacar adelante a una familia, consideró Winifred González Viay, experta en diagnóstico y arreglo de suspensiones de vehículos.La mujer de 46 años de edad, quien tiene tres hijas, labora en un taller mecánico ubicado en la calle Jesús García desde hace seis años y se siente orgullosa de un trabajo que comúnmente es para hombres.“Yo trabajaba en un área de oficina de un hotel ya que soy contable administrativa fiscal y cuando se me terminó el trabajo me ví en la necesidad de buscar nuevo empleo para sacar adelante a mis tres hijas.“Recuerdo que cuando me llamaron venía muy maquillada, con las uñas arregladas pensando que trabajaría en lo administrativo y a los pocos días me pusieron a arreglar carros sin tener ningún conocimiento”, recordó.El trabajo difícil no aminoró el deseo de enfrentar la vida como madre soltera, por lo que aprovechó los cursos de capacitación que le brindó la gerencia del taller mecánico y pronto se convirtió en una especialista del oficio.Hoy la madre de familia es la encargada del taller mecánico, lleva la administración, hace el diagnóstico de los autos y arregla los desperfectos en las suspensiones de los vehículos de forma rutinaria.“No hay límites para ninguna mujer y menos para quienes somos madres”, subrayó, “la necesidad nos impulsa y en ocasiones descubrimos que somos capaces de hacer trabajos difíciles”.Ciudad Obregón.- Jesús y Albino le dieron el título de mamá a Daisy López hace ocho años, nacieron juntos, pero a los 10 meses de edad recibieron el diagnóstico de que Jesús necesitaría terapias para salir adelante.Hoy en día Daisy es una de esas madres “pulpo” que más allá de cualquier esfuerzo nunca deja de sonreír, pues es mamá tres hijos, uno de ellos con necesidades especiales, que ha implicado cambiar las mañanas de café por momentos de terapia para su pequeño.Todos los días a las 09:30 horas llega Daisy junto con Jesús a recibir terapias neuromotoras a un centro, donde apoyan a niños con capacidades diferentes y se utiliza el método Filadelfia.Una vez al mes pasa una semana en el CRIT en la capital del Estado y ve con satisfacción el avance de Jesús, pero lo más difícil es dejar a sus otros dos hijos al cuidado de su esposo y de las abuelas.Ella les ha enseñado a sus hijos que las alegrías más grandes vienen unidas a mucho sacrificio que ha valido la pena porque Jesús ya comienza a caminar en su andador.Cuando cae la noche, la energía de Daisy también se disipa.“Me tocó un paquete diferente, en ocasiones se torna pesado porque Jesús está creciendo, de repente me llega el cansancio, dolores musculares, pero gracias al apoyo de mi esposo, el amor de mis hijos, me repongo y me vuelvo a cargar de energía”, manifestó la ejemplar mamá.Navojoa.- A pesar de que en su rostro arrugado y su cabello blanco se refleja el paso del tiempo, su corazón y su amor hacia sus 15 hijos sigue intacto, expresó Faustina Yocupicio Sombra.La señora de 89 años, quien es de origen indígena, manifestó ser el pilar de la familia formada por 15 hijos, 50 nietos, 5 bisnietos y un tataranieto.“Me casé a los 17 años y tuve a mi primer hijo, los crié bien, me puse a vender tamales y verduras”, expresó, “mis hijos no pasaron hambre conmigo, ahora de viejos siguen viniendo y yo todavía les digo chamacos”.Doña “Pilinqui”, como le llaman de cariño, recordó que así le pusieron sus padres por haber nacido muy delgada y con poco peso.“El tener 15 hijos fue una bendición de Dios que hoy en día pocas mujeres conocen”, dijo.“Ahora se usa mucho que las mamás dejen a los chamacos, se van a trabajar o salen de fiesta”, opinó, “ahora todo es más difícil, la mujer tiene que trabajar y ayudar al esposo”.Además de su numerosa descendencia, doña “Pilinqui” también es la madre adoptiva de los fariseos, pues es ella quien, en Semana Santa, los recibe y asiste en su hogar ubicado en la colonia Tetanchopo.“Mi hijo mayor es fiestero tradicional, herencia de su papá”, indicó, “aquí vienen los fariseos, aquí duermen y comen por eso me ven como su mamá”.Ciudad Obregón.- Aunque los compañeros escolares de Adolfo no creen que su mamá es bombera, él y sus dos hermanos de 12 y 1 años están más que orgullosos de ella.María Lourdes Robles Cimental se sumó cuando apenas tenía 19 años a la Cruz Roja Mexicana, y hoy a sus 34 años, por azares del destino, lleva 7 años como “tragahumo”, a pesar de los peligros.La adrenalina que vive a diario en casos difíciles es lo que más le encanta, aunque su sentir se contrarresta con el temor de que algo pueda pasarle, sobre todo ahora, después de ser madre.“Soy multiusos, me toca andar en la extintora, en la de rescate, en la ambulancia, ahorita estoy comisionada en el C4 como operadora; antes de ser mamá no me importaba el riesgo, ahora sí, en lo primero que pienso es en ellos (sus hijos), si ya no salgo, quién verá por ellos.“Cuando uno no tiene niños prácticamente nos vale, hacemos el trabajo nomás pensando en nuestros padres”, agregó.