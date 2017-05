Jóvenes más preparados batallan por empleo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La falta de oportunidades de empleo "golpea" más a quienes concluyen estudios profesionales en Sonora, ya que cuatro de cada 10 jóvenes corren el riesgo de no encontrar un empleo o caer en el subempleo, según un estudio del CIAD y la UACH.



El análisis, coordinado por el investigador Luis Huesca Romero, establece también que un 28% de los profesionistas en el Estado están sobreeducados para el puesto de trabajo en el que se desempeñan.



La situación de los profesionistas en la entidad es similar en el País. Un estudio del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey destaca que del total de personas desocupadas en México, el 50.5% tiene un grado educativo de por lo menos nivel medio superior.



Otro hecho que reflejan estas cifras, de acuerdo con el estudio, es que la mayoría de las plazas laborales se ubican en el rango de los dos a los tres salarios mínimos, en tanto que la franja de cinco o más salarios mínimos se ha reducido.



Según datos del Inegi, el 51% de los sonorenses que trabaja recibe hasta 3 salarios mínimos, es decir 6 mil pesos en promedio.



Opta por venta; es informático

Por Tanya Vásquez



Diez años después de haber concluido sus estudios de Licenciatura en Informática, “Luis” ha optado por trabajar en ventas, pues no ha podido conseguir algún empleo relacionado a su preparación profesional.



Egresado de un instituto tecnológico, el profesionista comentó que actualmente se desempeña como subgerente en una franquicia de café, ya que ha buscado empleo, pero sólo llega a las entrevistas.



“Yo creo que no hay mucho trabajo en este ramo o tiene que ser muy especializado y probablemente yo no lo tenga…”, refiere.