Profesionales universitarios se subemplean en Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Diez años después de haber concluido sus estudios de Licenciatura en Informática, el joven "Luis" ha optado por trabajar en ventas, pues no ha podido conseguir algún empleo relacionado a su preparación profesional.



Egresado de un instituto de Hermosillo, "Luis" manifestó que de su generación son pocos los que han conseguido algún empleo de acuerdo con su profesión, pues el campo laboral es poco.



Mientras estudiaba la carrera, el joven ahora de 31 años, comenzó a trabajar en el área de atención al cliente en una empresa de renta de películas donde llegó a ser gerente y actualmente se desempeña como subgerente en una franquicia de café.



En los 10 años que han pasado desde que egresé de la carrera, "Luis" ha solicitado empleo en diversas empresas relacionadas a su área, pero hasta el momento no ha sido contratado.



"Yo creo que no hay mucho trabajo en este ramo o tiene que ser muy especializado y probablemente yo no lo tenga, tengo un año como subgerente pero mientras he seguido buscando y sólo he llegado a entrevistas", recalcó.



Lingüista



Para algunos egresados de licenciaturas, el contar con un título en ocasiones es impedimento para conseguir empleo, opinó el joven Pedro, egresado de la Licenciatura en Lingüística de una universidad de la ciudad.



Debido al poco campo laboral que existe para un lingüista, el joven de 24 años ha tenido que trabajar desde hace más de un año como auxiliar de almacén en un cine de la ciudad.



A pesar de que ha solicitado empleo como corrector de estilo en algunos lugares y participado con dos cuentos que fueron publicados en un sitio web, hasta el momento estas colaboraciones no han sido remuneradas.



"Yo creo que a veces las empresas buscan a gente que no cuente con estudios porque el trabajo se ha extendido a las labores de mantenimiento o maquilas", apuntó, "ahí no es necesario algún título".