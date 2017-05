No se veía una nevada en mayo desde hace 35 años en Cananea

Cananea(GH)

Después de 35 años se registró una nevada en la Sierra La Mariquita de Cananea, acompañada de grageas de hielo en las sierras Elenita y Los Ajos, debido al Frente Frío número 46.NOGALES (GH)



El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cananea, Julio Haros, informó que en esta ciudad la última vez que nevó en mayo, antes de esta ocasión, fue hace 35 años (7 de mayo de 1982).



También se tiene registro de que un 5 de mayo de 1969 una nevada entorpeció las Fiestas del Cinco de Mayo y existe el recorte de un periódico donde se publicó la información, aseveró el cronista de la ciudad, Óscar Damián Hernández.



La temperatura mínima que se registró ayer fue de 4 grados centígrados, pero la temperatura máxima no superó los 11.8 grados, al menos hasta las 14:00 horas.



Hoy se espera que continúen lluvias, aunque con posibilidades del 30% y sólo durante las primeras horas de hoy, explicó el especialista técnico del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vásquez.



A partir de mañana se espera que comiencen a incrementar las temperaturas, pero se prevé que el fin de semana llegue otro Frente Frío, sin lluvias ni descenso de temperaturas tan marcado.



"Todas las temperaturas estas no son muy comunes para esta fecha, éstas que estamos teniendo son temperaturas de invierno, no de primavera; hablar de mayo, por ejemplo en Hermosillo, es hablar de temperaturas de los 40 grados", mencionó.



En Cananea en este mes lo común es tener temperaturas a los 30 grados y todavía hoy el reporte indica, afirmó, que la máxima estará por debajo de los 15 grados.Las condiciones de frío y viento son consecuencia del paso por la región del Frente Frío número 46.



De acuerdo con pronósticos climáticos durante la tarde y noche podrían incrementarse las condiciones de lluvia y descender la temperatura hasta 3 grados centígrados.



Manuel Hernández Domínguez, comandante del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, indicó que hasta ayer por la tarde no había reportes de personas afectadas por el frío.



Para este miércoles se espera que las condiciones oscilen entre los 22 grados centígrados máxima y 8 mínima; para el jueves entre 28 y 11 y para el viernes que se coloquen entre 33 y 13, en días parcialmente nubosos.



Por Rubén A. Ruiz