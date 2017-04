Yoremes dan paso a la Semana Santa

Navojoa(GH)

Entre hojas de palma, rezos y bailes tradicionales, los fiesteros Mayos celebraron ayer el Domingo de Ramos en Pueblo Viejo que simboliza la entrada triunfal de Jesús de Nazareth a Jerusalén, expresó José Manuel Maldonado Ozuna.



El rezador Mayor de Pueblo Viejo manifestó que con el ceremonial se dio paso solemne a la Semana Santa.



"Ya Jesucristo ha terminado su pasión y se usan las palmas y agua bendita", abundó, "participó mucha gente aquí en el templo de Pueblo Viejo".



En la sagrada misa celebrada en el templo, se bendijeron ramos y palmas, además se recordó la Pasión de Cristo, abundó.



"Estos ramos que se toman en las manos para aclamar la cruz de Cristo, a bendición de las palmas atrae a muchos creyentes", enfatizó, "es símbolo de vida y resurrección".



Luego de la celebración los fariseos y el resto de los fiesteros se retiraron para organizar las actividades de la Semana Mayor.



"Han sido fiestas con mucho trabajo, pero que los feligreses participan gustosos porque celebramos la pasión de nuestro señor Jesucristo", expresó, "entramos ya a la Semana Santa".



Niño fariseo cumple a Dios



Un accidente vial puso a Antonio Espinoza al borde de la muerte cuando apenas tenía 6 años de edad, luego que dos filosas varillas atravesaron partes de su aparato reproductor, pero su fe lo salvó, expresó el pequeño.



El niño ha participado durante tres años consecutivos como fariseo, a pesar del calor y cansancio pues fue la promesa que hizo a Dios si salía con vida del incidente.



"Estaba en un puesto de pollos y había un barandal de picos y me resbalé, me encajé las varillas en mis partes (sistema reproductor)", recordó, "me llevaron con el doctor y prometimos mis papás y yo que sería fariseo".



Aunque son duros los sacrificios de pagar una manda, la voluntad de Antonio le ha permitido seguir adelante con su promesa.



"Lo más difícil de ser fariseo es andar limosneando por todas partes", externó, "pero me siento bien, los más grandes me cuidan".



Debajo de una máscara de cuero de chiva y pesadas cobijas, el niño de apenas 9 años de edad camina a diario cerca de 15 kilómetros y hace sonar sus tenábaris de plástico para ganar unos pesos, dijo.



El pequeño al igual que sus padres agradecen al Todopoderoso haber salvado la vida del niño.