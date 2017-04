Hay mil 288 desaparecidos en Sonora: CNDH

(GH)

Con mil 288 personas desaparecidas, Sonora representa el 4.45% del total que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.



"El 82.71 % de las personas reportadas como desaparecidas del fuero común que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en once estados de la República", cita el organismo.



En la lista están Tamaulipas 19.22% con 5 mil 563 casos; México 10.31 % con 2 mil 984 procesos; Jalisco 8.71% con 2 mil 523; Sinaloa 8.24% con 2 mil 385; Nuevo León 8.20% con 2 mil 374 casos; Chihuahua 6.68% con 1,933.



Coahuila 5.59% con 1,620 casos; Guerrero 3.99% con 1,155 casos; Puebla 3.73% con 1,080 casos y Michoacán 3.55% con 1,029 casos.



DIVERSIDAD DE CIFRAS



"La diversidad de cifras referidas pone en evidencia la necesidad de que las autoridades procedan a sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desaparecidas.



"La Comisión reitera su preocupación por el desconocimiento del paradero de las miles de personas desaparecidas en el territorio nacional y por el sufrimiento e incertidumbre causados a sus familiares al no conocer su suerte o destino final", señala.



El informe, afirma la CNDH, evidencia en su contenido, las inconsistencias y deficiencias de la información oficial disponible al respecto, por lo que se reitera la necesidad de contar con registros pertinentes e integrales que permitan dimensionar adecuadamente la magnitud de este problema.



Además, dijo, en la mayoría de los casos no cuenta con las evidencias o elementos que le permitan señalar las causas que motivaron la desaparición de las personas que actualmente se encuentran reportadas como tales.