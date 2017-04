1996: José Ulises Macías Sustituye a CQA Designan nuevo Arzobispo

(GH)

José Ulises Macías Salcedo es el nuevo arzobispo de Hermosillo, quien sustituirá a monseñor Carlos Quintero Arce, según lo dío a conocer anoche el nuncio apostólico en México, Girolamo Prigione.



La información fue confirmada en Hermosillo por el hoy arzobispo Carlos Quintero Arce, quien presentó su renuncia el 13 de febrero de 1995 al cumplir los 75 años de edad, que es el limite que marca el Derecho Canónico.



Desde la sede de la Nunciatura, Prigione explicó que José Ulises Macías Salcedo, nuevo Arzobispo de Hermosillo, está por cumplir 56 años de edad y es una persona sumamente preparada culturalmente hablando, puesto que habla cuatro idiomas.



Ulises Macías, nació el 29 de octubre de 1940 en León, Guanajuato, y concluyó sus estudios de Humanidades en esa misma ciudad.



El Arzobispo electo de Hermosillo, Ulises Macías Salcedo dijo que acepta el reto de suceder al Arzobispo Carlos Quintero con amor, temor y tristeza.



"Lo acepto con amor porque es por la Iglesia, con temor porque es una responsabilidad nueva, diferente y dificil y con tristeza porque dejo una iglesia pobre, sencilla con muchos valores, que me enseñó a ser Obispo" expresó.



En Hermosillo, el hoy Arzobispo emérito don Carlos Quintero Arce, dijo que el nombramiento de Ulises Macías es una decisión muy buena.



Indicó que planea quedarse a vivir en Hermosillo y seguir ayudando a las personas que necesiten sus servicios religiosos.



"Si Dios me da licencia, me voy a quedar en Hermosillo. Quiero Servirlos hasta que yo pueda, hasta el fin", comentó.



Quintero Arce, quien llegó a Hermosillo hace treinta años como coadjuntor para ayudar al obispo don Juan Navarrete, y que hace 28 años fue nombrado arzobispo titular, aseguró que no le da miedo jubilarse.