Huye autoridad de Golfo; entran al mar a pescar

GOLFO DE SANTA CLARA, SON.(GH)

A raíz del estallido social ocurrido durante la noche del miércoles,lo que fue aprovechado por pesqueros para realizar su actividad.Desde la mañana de ayer, decenas de pangas con trabajadores ingresaron al Golfo para extraer curvina golfina durante la temporada que se encuentra activa en estos últimos días.Hasta la tarde las embarcaciones se encontraban siendo extraídas por diversos automóviles, y regresando momentos después para continuar con la pesca.En los alrededores había personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), Secretaría de Marina (Semar) y pocas unidades de la Policía Municipal, sin intervenir.De igual manera decenas de pescadores se encontraban instalados en el mirador que se tiene ubicado a pocos metros de la costa, solamente apreciando a las unidades que se encontraban navegando en el mar.Los disturbios del miércoles causaron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) abandonaran el poblado.En total diez unidades de Profepa fueron quemadas por los pescadores en diversas partes del poblado, así como cuatro pangas decomisadas por la Marina y una embarcación de procedencia desconocida.Además, debido a que no se tenían las unidades de la dependencia se encontraban imposibilitados de realizar las labores de aplicar sanciones monetarias a quienes decidieran ingresar a pescar.Solamente personal de la Semar se encontraba vigilando a los pescadores, los cuales fueron ignorados por éstos en más de una ocasión, causando que las autoridades se mantuvieran al margen.Pescadores que se encontraban realizando estas labores, indicaron a este medio que la razón de que se tuviera el comportamiento era por la necesidad de recobrar lo que se invirtió en equipo días atrás.“Compré un motor nuevo y qué es lo que voy a hacer, no voy a perder el dinero, sino que tengo que sacarlo para atrás, y así hay mucha gente que se las mira negras”, comentó uno de los pescadores.“Hay mucha gente que se endeudó comprando malla para hacer chinchorros, siendo algo que va subiendo de precio, hubieran avisado mejor que no iba a haber permiso”, precisó otro de éstos.Desde muy temprano en la mañana docenas de pangas estaban en el mar, siendo algo que seguirá al menos durante todo el viernes, mientras se tenga la temporada.Así también otros informaron que la razones principales de aprovechar es que no se tienen autoridades que se encuentren regulando, ya que las unidades que utilizan éstos se encuentran con daños totales.A las afueras de la zona en un mirador, otros pescadores notificaron que se encontraban todavía a la espera de una resolución para poder ingresar, esperando sea durante el día de hoy viernes.Esto debido a que se trata del último día de marea, en la cual los pescadores pueden tener mejores resultados durante el ingreso al mar.Durante el año sólo se tienen cerca de seis temporadas o mareas donde se debe de aprovechar, ocurriendo la primera de estas a finales del mes de febrero, cuando se imposibilitó la pesca.Del pasado 7 de marzo fue que se tuvo la segunda marea en el Golfo de Santa Clara, la cual culmina el día de hoy viernes, y la próxima temporada se tendrá hasta el 22 de este mismo mes.