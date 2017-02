Nace EL IMPARCIAL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apoyado por el Gobierno del general Yocupicio, don José Abraham Mendívil Rincón inició la impresión de El Imparcial, Diario Gráfico de la Mañana, en los talleres de la escuela Coronel J. Cruz Gálvez el primer día de mayo de 1937, y fue registrado en las Oficinas de Correos como artículo de segunda clase el 21 del mismo mes y año, de acuerdo a lo publicado en el libro "Healy, una historia de periodismo".



Eran cuatro páginas con un valor de diez centavos el ejemplar. Las oficinas del periódico estaban en la calle Morelos número 67 con teléfono 1-53 y apartado postal 66.



El jefe de redacción era Jorge Orozco y Girón, el administrador era Fernando M. López y como subdirector estaba Aureliano Urías.



El periódico aparecía todos los días excepto los lunes, en el margen superior de la primera plana, abajo de su nombre o logotipo, presentaba un largo renglón donde se anotaban: Año y época, fecha de su registro, lugar y fecha del día, nombre del director y número de la edición.



El viernes 3 de abril de 1942, número 1494, la edición fue especial. No aparecía como de costumbre el nombre del director en la primera plana y la noticia a ocho columnas de ese día era de carácter internacional: "Boston y Nueva York pueden correr la suerte de Coventry y de Plymouth". Ésta se refería a las ciudades inglesas bombardeadas por los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, y al temor de los norteamericanos a sufrir los mismos desastres en su país. Además aparecían dos avisos enmarcados y separados entre sí para llamar la atención del lector en esa primera plana, firmados por su director, Alfonso Almada Jr. y con títulos: "Hasta luego y nuevo editor".



En ellos se podía leer en parte lo siguiente: "Con esta fecha hemos vendido al señor José S. Healy este periódico diario El Imparcial, que fuera de nuestra propiedad, traspasándole por tanto todos sus derechos, usos y obligaciones".



Un día como hoy 10 DE FEBRERO



En el mundo



Interrumpen discurso de Trotski



Alrededor de 5 mil personas en Nueva York no pudieron escuchar el discurso que había preparado desde México el ex líder soviético Leon Trotski, debido a fallas de la comunicación, por lo que tuvo que ser leído por el escritor estadounidense Max Schahtman. Trotski alegó sabotaje.



En México



Ley de indulto



El presidente de México Lázaro Cárdenas acababa de promulgar días antes una Ley de indulto para todos aquellos que tomaron parte en movimientos de rebelión contra el Gobierno, cancelándose por lo tanto, todos los procesos pendientes, lo que permitió el regreso de importantes militares y políticos exiliados.



En Sonora



Monedas pierden valor



En febrero el Estado se preparaba para desaparecer las "cacharpas" como se le conocía a las monedas de bronce de 5, 10 y 20 centavos, las cuales dejarían de tener valor el último día del mes, de acuerdo a la disposición del Gobierno federal. Los billetes de a peso se mantendrían hasta el mes de agosto.