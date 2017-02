Ven oportunidades en "efecto Trump"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las oportunidades para México ante el Gobierno de Donald Trump en EU, deben nacer del fomento al mercado nacional, la búsqueda de nuevos mercados y la reparación de problemas sociales internos, coincidieron especialistas del CIAD.



En el panel "¿Qué nos espera?, los efectos del nuevo Gobierno estadounidense en México", investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), analizaron el impacto en el País de nuevas reglas comerciales y migratorias.



Pablo Wong González, experto en desarrollo regional transfonterizo, indicó que la globalización no es un proceso terminado y los nuevos paradigmas de economías cerradas y países protegidos obedecen más bien a nacionalismos populistas y demagógicos.



El presidente de EU, dijo, desconoce el sistema de comercio internacional, la geopolítica actual y que el mundo ya no es unipolar, por lo que no es posible obtener el poder económico a través de las guerras.



PÉRDIDAS



El especialista en economía pública y laboral, Luis Huesca Reynoso tocó el tema del Tratado de Libre Comercio, y detalló que México durante los 22 años que tiene en vigor el acuerdo comercial en Norteamérica, el País estuvo en una zona de confort.



Con un impuesto a las exportaciones mexicanas, resaltó, en EU perderían hasta un millón de empleos sólo en los estados de la frontera Sur, en cambio, del lado mexicano se esperaría un aumento del desempleo al doble del actual y un alza de la informalidad.



Alfonso Gardea Véjar, agrónomo e investigador del CIAD, consideró que en México se debería de estar pensando en superar problemas como la corrupción y la impunidad y no en Trump y sus efectos negativos.



Añadió que el País es superavitario en cuanto a exportaciones hacia EU por casi 50 mdd anuales y el tercer país en el mundo que más productos envía al vecino del Norte, aunque es preocupante el tipo de productos que México le compra.



PERFIL



En el panel participó también el doctor Ángel Vera Noriega, quien analizó un estudio sobre el perfil sicológico de Donald Trump, que lo califica como una persona extrovertida en quien la ira está detrás de su forma de actuar, así como de su baja agradabilidad social.



La estudiante de doctorado Linda Llamas Rembao, expuso en su intervención que grandes empresas exportadoras dejan de tributar al Gobierno mexicano hasta el 1.14% del PIB, equivalente a 48 mil 300 mdd anuales, lo que hace necesario mejorar la tributación.