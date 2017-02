Atienden al mes a 30 mujeres víctimas de violencia

Navojoa, Sonora(GH)

Cada mes 30 mujeres víctimas de violencia en Navojoa buscan ayuda en la Casa de la Mujer Indígena Cami la Paloma, reveló María Gertrudis Zazueta Ortega.



La vocero de la organización señaló que más del 50% de la población de mujeres en la ciudad han sufrido algún tipo de maltrato.



Aseveró que los actos de violencia son consecuencia de una sociedad machista, la cual no distingue clases sociales ni edades.



"Son muchos los obstáculos con los que como mujer enfrentamos, y cuando denuncian no reciben un buen trato", abundó, "hace falta mas conciencia por parte de las autoridades".



Indicó que en la Casa de la Mujer Indígena, ofrecen atención sicológica a las féminas violentadas, orientación, jurídica además de tratamiento con medicina tradicional.



"Cuando ellas vienen aquí se sienten en confianza, y eso es lo que necesitan porque no es fácil reconocer que se está viviendo violencia", agregó, "nosotros les damos información sobre sus derechos".



Recordó que Sonora ocupa los primeros lugares en violencia en el noviazgo y agresiones a mujeres por lo que es importante trabajar en ello.