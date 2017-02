Aseguran que costas del Sur del Estado están libres de saxitoxina

Navojoa, Sonora(GH)

Las costas del Sur de Sonora están libres de la bacteria "paralizante", según los últimos estudios realizados por autoridades de Regulación Sanitaria, informó Joaquín López Flores.



El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 aseveró que a raíz de la alerta precautoria emitida por autoridades de Salud, no se encuentra circulando producto en la región ni productores realizan extracciones del molusco.



Agregó que debido a la alerta los operativos por parte de Regulación Sanitaria en los puntos de extracción se intensificaron.



"Los productores en un acto de responsabilidad no están extrayendo hasta que consideren que es totalmente libre y sano el producto", agregó, "los estudios que se han hecho en las últimas 24 horas en las costas del Sur de Sonora han resultado negativos a bacterias y mareas rojas".



Aunque no se han presentado casos de personas intoxicadas, el funcionario estatal recomendó no consumir moluscos del mar para evitar riesgos.



"No hay ningún paciente en el Sur de Sonora enfermo por la bacteria y por mera precaución recomendamos no consumirlos hasta que se levante la alerta sanitaria en el Golfo de Santa Clara", recalcó.



López Flores, dijo que el día de ayer las autoridades levantarían la veda en el Golfo de Santa Clara, pero hasta no ser oficial lo harán en las costas del Sur.



La bacteria considerada riesgosa para la salud fue encontrada en el litoral de Sonora, en moluscos como almejas y ostiones.



Continúa veda



En Puerto Peñasco pese a que algunas personas han manifestado que la veda sanitaria de moluscos bivalvos por la presencia de una toxina paralizante ya fue levantada, personal de la Unidad de Control Sanitario (UCS) del puerto advirtió que ésta continúa.



Indicaron que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sonora (Coesprisson) decretó esta veda desde el Golfo de Santa Clara hasta Huatabampo, Sonora.



En el puerto, recordaron, se impuso esta veda a moluscos bivalvos desde el 27 de enero cuando en el área de la bahía San Jorge, encontraron valores de saxitoxina que superaban los límites permitidos.