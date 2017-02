Instala Gobernadora Patronato del Centro Ecológico del Estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una invitación a hacer del Centro Ecológico de Sonora el mejor del Noroeste, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tomó protesta al patronato de este parque.José Santos Gutiérrez Luken fue designado como presidente ejecutivo del patronato y el ex gobernador Samuel Ocaña García, presidente honorario."Necesito de ustedes, de la sociedad civil, que participen en este tipo de lugares para hacerlos crecer, para que estos niños que vienen a visitar este lugar, cada vez lo vean más bonito y cada vez vengan más a visitarlo", enfatizó la Gobernadora.Durante el evento, que ayer tuvo lugar en el hábitat del Centro Ecológico, la mandataria estatal hizo entrega de un reconocimiento a Ocaña García, quien hace 30 años fundó este lugar.Pavlovich Arellano confía en que este año se pueda avanzar de manera considerable con el compromiso, ideas y acciones de los 25 integrantes del recién creado patronato.Gutiérrez Luken aseguró que junto a los directivos del Centro trabajan en el desarrollo de un plan de trabajo para efectuar mejoras en beneficio de los visitantes del Ecológico."La intención es que sea un Centro que sirva para una muestra de lo que es la Ecología para los niños, un centro de recreación...", dijo.A favor de la marcha que los mexicanos realizarán el próximo domingo para protestar contra las políticas del presidente de Estados Unidos, se pronunció la gobernadora Claudia Pavovlovich.Sin embargo, dijo, no participará en éstas, para evitar que el evento se politice y se mantenga genuino, es decir, de los ciudadanos.La mandataria reiteró, al igual que entrevistas anteriores, que no tiene caso hablar tanto de Donald Trump, a quien le puso el apodo de “El Innombrable”.“Por supuesto que estoy de acuerdo en la marcha contra este tipo de situaciones xenofóbicas que han venido presentando por parte de este señor, vamos a decirle ‘El Innombrable’ porque tampoco vale la pena que estemos hablando tanto de él”, dijo.