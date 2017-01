Caborca aún no presenta problemas de desabasto

CABORCA, Sonora(GH)

Aunque en el Noroeste de Sonora se reporta desabasto de gasolina, autoridades municipales aseguraron que en Caborca aún no hay problemas de esta índole.



Detallaron que las 21 gasolineras que hay en Caborca ofrecen el servicio con normalidad, al menos hasta ayer por la tarde.



Los problemas de abasto del combustible podrían surgir en Caborca de continuar los bloqueos en las plantas de Pemex por parte de ciudadanos inconformes con el gasolinazo 2017, advirtieron, pues los expendedores de combustible locales se reabastecen en la ciudad de Hermosillo.



Ante esta posible problemática, una gasolinera local se comprometió a almacenar suficiente combustible de reserva para patrullas y ambulancias, pues éstas no pueden dejar de circular; destacaron.



Desde ayer ya se observaban largas filas de vehículos en algunas gasolineras de la ciudad por el pánico ante el posible desabasto, por lo que Carlos Abel Méndez Quijada recomendó no almacenar el combustible en tambos o cualquier otro recipiente.



El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) explicó que esta práctica es muy riesgosa, pues la gasolina puede explotar en cualquier momento de no ser resguardada con todas las medidas de seguridad necesarias y exigidas por las autoridades, atentando contra la integridad de quienes estén cerca, en este caso familias.



Han recibido reportes de personas que llevaban en contenedores y pick ups el combustible hacia lugares como Sonoyta, donde hay desabasto, por lo que pidió a la ciudadanía evitar este tipo de acciones, ya que añaden más factores de riesgo a la ya peligrosa situación de almacenar de manera inadecuada la gasolina.