Arrancan amparos contra gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A partir de hoy los sonorenses podrán ampararse en contra del alza de la gasolina con un juicio de amparo indirecto el cual no tendrá ningún costo, informó el grupo "No al Gasolinazo".



Daniel Corvera Arvayo, quien forma parte del grupo, expuso que los amparos no son colectivos, sino individuales y no tienen costo alguno para los ciudadanos, sólo el gasto de sacar las copias.



Este amparo podrá ser presentado por cualquier sonorense, sólo tiene que seguir los pasos que se encuentran en la página de Internet www.oscarvaldes.mx/amparo/.



"Este tipo de amparos duran entre seis meses y un año y la ciudadanía no tiene nada qué perder, la mecánica es pedir la factura cada vez que cargues gasolina, al momento de concluir el litigio, al ganarlo, se te regresa la cantidad o la diferencia que hay entre el costo de la gasolina del 2016 y lo que aumentó en el 2017".



"En la Ciudad de México el doctor José Óscar Valdes interpuso este amparo y los jueces ya le dieron luz verde, porque es algo anticonstitucional", externó.



YA VAN 350 MIL



En el País, hasta ayer, se contabilizaban 350 mil amparos ciudadanos en contra de la alza al combustible.



Los principales elementos que se requieren es la factura de consumo, la tarjeta de circulación del automóvil y copia de identificación, agregó Corvera Arvayo.



En la página de Internet www.oscarvaldes.mx/amparo/ se pueden bajar las 25 hojas y solo se requiere cambiar el nombre del quejoso (de quien se va a amparar), así como su dirección o domicilio.



El amparo señala una omisión del Artículo 28 Constitucional del párrafo Primero y Segundo, en donde se habla de la fijación del precio y de otros articulados más detallados en las hojas del amparo.



Gasolineros buscan ampararse

Por Agencia Reforma



CIUDAD DE MÉXICO .- Un amparo legal contra la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía preparan los empresarios gasolineros en el País por el gasolinazo.



Esto porque aunque los contratos vigentes para vender gasolina en México establecen una comisión de 6.5% por litro, los gasolineros no recibirán más que un centavo extra por litro vendido, cuyo precio aumentó más del 20% en algunas regiones del País.



Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), explicó que hasta el año pasado, por cada litro de Magna vendido en 13.98 pesos, los gasolineros se quedaban con 6.5% de comisión, es decir, con 89 centavos.



Con las nuevas condiciones en cada litro de gasolina Magna, que se vende hasta en 16.53 pesos, la comisión será de 90 centavos, sólo un centavo arriba.



"Fuimos despojados con un engaño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", señaló, "del porcentaje que teníamos de comisión".